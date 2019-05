Bystricu už po deviatykrát rozskáču parkouristi: Na staronovom mieste a s atraktívnym hosťom

Parkour je novodobým fenoménom, ktorému sa venujú aj mnohí mladí v našom meste. Raz do roka tu organizujú medzinárodné podujatie, ktoré do Banskej Bystrice každé leto pritiahne desiatky nadšencov tohto umenia pohybu nielen zo Slovenska, ale aj okolitých krajín. Ani tento rok tomu nebude inak, už po deviatykrát.

Zdroj: Michal Mihál

Podujatie Parkour Meeting Banská Bystrica 2019 sa uskutoční prvý júlový týždeň, od štvrtka 4.júla do nedele 7. júla. Konať sa však nebude na Zimnom štadióne – Hale B, ako posledné roky, ale v priestoroch športovej haly Strednej športovej školy. Do týchto priestorov sa akcia vracia po siedmich rokoch. Hosťom podujatia bude dánsky parkourista Nickolaj Lundquist, držiteľ certifikátu ADAPT (Art du Deplacement And Parkour Teaching), ktorý vytvorili ľudia stojaci pri zrode parkouru.

Okrem nového priestoru a hosťa sa však parkouristi môžu tešiť aj na nové prekážky na tréning a zdieľanie svojich skúseností. Či už sú to veľké dopadiská, tak aj unikátna konštrukcia Flowparks, tvorená z tyčiek a hrázd, ktoré sa dajú variabilne nastaviť do požadovaných výšok a smerov. Rovnakú konštrukciu, hoci o niečo menšiu, organizátori podujatia vybojovali vďaka podpore Bystričanov v hlasovaní o peniaze z participatívneho rozpočtu mesta len pred niekoľkými týždňami.

Ak by ste sa tohto jedinečného podujatia chceli zúčastniť ako parkouristi (nie iba ako diváci) a užiť si túto akciu so všetkými výhodami, nepremeškajte registráciu. Trvá len do pondelka 3. júna 2019 (20:00). Všetky dôležité informácie k registrácii nájdete na webovej stranke k podujatiu Parkout Meeting Banská Bystrica.

Pozrite si zostrih z minuloročného Parkour Meetingu:

