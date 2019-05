Máme to ľahšie? Návod na dobrý štart do života

Mňa napríklad fascinujú interiéry zariadené ako z katalógu. Každá vec má svoje presne určené miesto. Farba stien, nábytku a doplnkov ladia tón v tóne. Všetko je dokonalé. Dokonca aj majitelia sú dokonalí. Keď sa vrátim z návštevy u priateľov, ktorí majú takto dokonale zariadené bývanie, ešte chvíľu sa cítim ako vo sne. Otvorím dvere svojho bytu, sadnem si do obývačky a premýšľam. Ako by to vyzeralo, keby som bývala v novom a dokonale zariadenom byte? Ten môj je totiž úplne iný. Dýcha z neho história a moje detstvo. Ako ho rodičia zariadili, tak aj zostal. Mám iné priority. Domov vlastne chodím len prespávať. Potrebujem doštudovať už druhú vysokú školu, nájsť si prácu, ktorá by bola zároveň aj mojím koníčkom, cestovať a spoznávať ďaleké krajiny. Väčšina z mojich priateľov a rovesníkov už majú rodiny a bývajú oveľa krajšie ako ja. Vravia, že mi život preteká pomedzi prsty.

Prišiel čas dospieť

Aby sa mi všetko splnilo, začala som podnikať. Mám čas aj na štúdium, cestovanie a robím to, čo ma baví. Využila som ponuku na prácu v Prvej stavebnej sporiteľni. Stretávam veľa zaujímavých ľudí a pomáham im plniť ich sny o bývaní. Nuž a na to svoje trochu zabúdam. Rozhodla som sa to zmeniť. Musím sa priznať, že predstava nového bývania ma tak nadchla, že som o ňom začala vážne uvažovať. Samozrejme, väčšinu úspor som minula na cestovanie, tak mi nezostáva nič iné, ako požiadať o úver. Keďže som začínajúca živnostníčka, nemá zmysel žiadať o hypotéku. Obrátim sa na tú banku, ktorá mi dala prácu. V PSS si sporím už dávno, preto môžem čerpať výhody, ktoré mi stavebné sporenie dáva. Navyše, úvery zo stavebného sporenia v PSS teraz majú úrokovú sadzbu už od 1,29 % ročne s fixáciou až na 5 rokov.

Mám z čoho vyberať

Byt, ktorý mi rodičia prenechali môžem použiť ako zábezpeku a dosiahnem tak ešte lepšie podmienky úveru. Ak by som sa rozhodla pre rekonštrukciu, byt by prešiel aj zásadnou zmenou dispozičného riešenia. Bude si to vyžadovať veľa stavebných prác, výmenu rozvodov a teda aj viac peňazí. Páči sa mi štýl, v ktorom sa snúbi nové aj staré. Vzniklo by také dokonale nedokonalé bývanie. Mám však aj inú možnosť. Starý byt prenajať a kúpiť si krásnu a modernú novostavbu. PSS totiž poskytne jednotlivcovi finančné prostriedky až do výšky 170 000 €. Ak využijem maximálnu, až 30-ročnú dobu splatnosti, výška splátky ma nijako nezaskočí. Je to len na mojom rozhodnutí. Možno sa ešte poradím s priateľmi a pôjdem do toho.

Ešte raz si zopakujme, čo teraz PSS ponúka:

- Ak založíte svoju nehnuteľnosť v prospech banky, získate úver zo stavebného sporenia, ktorý je ideálny vtedy, keď potrebujete dosiahnuť čo najnižšie splátky.

- Práve v tomto období je výrazne dostupnejší pre všetky príjmové kategórie.

- Má mimoriadne nízku úrokovú sadzbu s fixáciou až na 5 rokov.

- Splatnosť si môžete predĺžiť maximálne na 30 rokov.

- Umožňuje zmeny v splácaní pri nečakaných životných situáciách.

- Je dostupný pre sporiacich i pre nových klientov PSS.

- Vďaka nemu si splníte aj odvážnejšie sny o bývaní.

- PSS poskytne jednotlivcovi prostriedky do 170 000 € a páru až do výšky 340 000 €.

- Je vhodný na kúpu, výstavbu alebo rozsiahlejšiu rekonštrukciu bývania.

Naštartujte svoj život aj vy!

Ďalšie potrebné informácie získate, keď zatelefonujete na telefónne číslo 02/58 55 58 55, alebo vám ich ochotne poskytne niektorý z obchodných zástupcov PSS. Ich zoznam nájdete na www.pss.sk.

