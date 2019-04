Pravda je vo víne

Víno a ľudia, ľudia a víno, kombinácia skoro taká stará ako samotná civilizácia. Ako veľmi si však to naše víno poznáme a podľa čoho vyberáme?

Víno pijú ľudia už od nepamäti. Prvé dôkazy o tom, že ľudia pili víno, pochádzajú z Číny a Gruzínska a sú staršie ako 8 000 rokov. Väčšina moderných zvykov spojených s pitím vína však pochádza z antického Grécka. Víno pre Grékov hralo dôležitú rolu pri náboženských a spoločenských udalostiach, podobne, ako to platí aj dnes.

Zdroj: Hubert

Veľkým rozdielom ale je, že my dnes máme na výber zo stoviek a tisícov vín rôznych odrôd od rôznych vinárov. Ako však pristupujeme k tejto náročnej úlohe výberu vína? Spoliehame sa na odrody alebo vinárov, ktorých poznáme? Alebo radšej skúšame niečo nové? Nakupujeme v klasických potravinách, či v špecializovaných vinotékach, kde si radi necháme poradiť alebo sa spoliehame na vlastnú expertízu? A pri akých príležitostiach si najradšej pochutnáme na víne?

Ako sa my Slováci správame pri výbere vína, to sa dozvieme už čoskoro z výsledkov tohto zaujímavého kvízu. Aj váš názor a skúsenosti nás zaujímajú. Podeľte sa oň vo veľkom prieskume Vitis Pezinok. Povedzte nám, aké vína kupujete, podľa čoho si ich vyberáte či akú veľkú rolu pre vás hrá cena. Pre zapojenie sa do prieskumu kliknite SEM.

Výsledky sa dozviete už onedlho, a zatiaľ vám prajeme dobrú chuť pri dúšku dobrého slovenského vínka.

- reklamná správa -