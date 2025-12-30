Silný vietor na horách: Horská záchranná služba vyzýva turistov, aby sa držali mimo vysokých polôh

VYSOKÉ TATRY - Horská záchranná služba (HZS) varuje pred silným vetrom a v tejto súvislosti neodporúča návštevníkom horských oblastí akékoľvek aktivity vo vysokých polohách. Na webovej stránke uviedla, že od utorka od 22.00 h do stredy 31. decembra do 9.00 h sa miestami očakáva výskyt silného vetra, ktorý dosiahne v nárazoch rýchlosť 38 až 44 metrov za sekundu, čo je silná až mohutná víchrica.
Slovenský hydrometeorologický ústav vydal v tejto súvislosti meteorologickú výstrahu druhého stupňa pre okresy Tvrdošín, Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Banská Bystrica, Brezno, Poprad a Kežmarok.
Predpokladaná rýchlosť vetra je podľa meteorológov v danom ročnom období a oblasti nadpriemerná. Predstavuje tak zvýšené nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, a to najmä pre pešiu turistiku, horolezectvo a podobne. „Preto neodporúčame akékoľvek aktivity vo vysokohorskom teréne,“ upozorňuje HZS.