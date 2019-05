Denná porcia ovocia a zeleniny je pre dieťa dôležitá

Ovocie a zelenina zohrávajú významnú rolu v jedálničku každého človeka a o to väčší vplyv majú na vývoj detského organizmu. Odborníci sa zhodujú, že jedálniček školáka by mal obsahovať najmä stravu, ktorá je výživná a zároveň dodáva energiu. Kombinácia týchto dvoch zložiek niekedy v ich strave chýba, a práve ovocie a zelenina sú ideálnymi potravinami, ktoré ich v sebe spájajú. Obsahujú sacharidy a bielkoviny, ktoré pomáhajú starať sa o prísun energie, zabraňovať únave a podporovať koncentráciu. Podľa lekárov by sme mali zjesť denne 5 porcií ovocia a zeleniny, pričom si môžeme pomôcť mierkou jednej dlane a toho, koľko ovocia a zeleniny sa nám do nej zmestí.

Ovocie a zelenina priamo v škole

Zabezpečiť takéto pravidelné množstvo nemusí byť pre každého rodiča jednoduché. Podať pomocnú ruku sa rozhodol obchodný reťazec Kaufland, ktorý je známy tým, že si potrpí na kvalitu a čerstvosť predávaných potravín. Vytvoril projekt s názvom „Čerstvé hlavičky“, prostredníctvom ktorého chce dostať do škôl viac ovocia a zeleniny. Do projektu sa mohli zapojiť všetky základné školy na území Slovenska a zabojovať o 200g balíček ovocia alebo zeleniny pre každého žiaka na každý týždeň počas celého školského roka 2019/2020.

„Čerstvá a vyvážená strava je dôležitá pre zdravý vývoj detí a nesmie chýbať v ich v jedálničku. Preto veríme, že keď dostaneme ovocie a zeleniu priamo do škôl, pomôžeme deťom takto vytvárať zdravé návyky,“ uviedla hovorkyňa spoločnosti Kaufland Lucia Langová.

O celoročný balíček ovocia a zeleniny od jednotlivých predajní Kaufland súťaží 248 základných škôl, ktoré sa do projektu zapojili. Hlasovať je možné od 25. apríla do 5. júna priamo na webstránke www.cerstvehlavicky.sk registráciou pokladničného bloku z nákupu v Kauflande. Každý takýto blok bude mať hodnotu jedného hlasu a držiteľ bloku ho bude môcť venovať ktorejkoľvek prihlásenej škole.

Pozrite sa, či medzi prihlásenými základnými školami nie aj tá vaša a podporte ju svojím hlasom. Aj vy môžete pomôcť dostať ovocie a zeleninu do skôl!

