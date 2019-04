Prečo je Billa drahšia? Rovnaké produkty, rozdielna cena!

Cieľom „bilancovania“ je ukázať zákazníkom, že diskont nerobia diskontom iba marketingové slogany. Svoje produkty označujú diskontnými cenovkami mnohí, no na Slovensku pôsobí iba jeden celoplošný diskontný predajca potravín.Diskontné nastavenie sa prejavuje predovšetkým v dlhodobej snahe ponúkať zákazníkom čo najvýhodnejšie ceny. Niekto si možno myslí, že stačí vybrať zopár produktov a ukázať nízku cenu, no pravdu ukáže iba porovnanie desiatok výrobkov. „Bilancovanie“ objektívne potvrdilo, že bez ohľadu na to, či ide o vlastné značky, alebo značkové výrobky, výhodnejšie než v Bille nakúpia zákazníci v Lidli.

„Reakcia spoločnosti Billa nás prekvapila. Nebol to Lidl, kto v roku 2016 išiel do otvoreného porovnávania cien. Nebol to Lidl, kto na začiatku tohto roka spustil kampaň, v ktorej nepriamo ironizuje výrobky vlastných značiek iných reťazcov. Nebol to Lidl, kto sa začal takýmto spôsobom vymedzovať voči konkurencii,“ vysvetlil Martin Nagy, konateľ Lidla zodpovedný za oblasť nákupu a marketingu. Diskontný reťazec necháva rozhodnutie na zákazníkovi a iba mu sprostredkúva objektívne a overiteľné informácie.

Billa na komunikáciu Lidla zareagovala všeobecným znevážením mäsových produktov z jednej krajiny. „Nie naša kampaň, ale odpoveď Billy je porušením pravidiel porovnávacej reklamy. Billa sa totiž snaží vyvolať u zákazníkov dojem nižšej kvality mäsových výrobkov z Poľska v porovnaní so slovenskými výrobkami. Je to zároveň zavádzanie, pretože do Lidla dodávajú kuracie mäso tak poľskí, ako aj slovenskí dodávatelia. My by sme si v žiadnom prípade nedovolili znevažovať pôvod výrobkov a preto sme našu reakciu nepostavili na spochybnení kvality rumunského kuracieho mäsa, ktoré Billa predáva spolu so slovenským,“ uviedol Martin Nagy a dodal: „Na slovenskom trhu je boj o zákazníka intenzívny. Z pohľadu zákazníka to je dobre, pretože profituje z výhodnejších cien. Nerozumiem, prečo Billa reaguje na objektívne fakty skrývaním sa za výhovorky ako krajina pôvodu či údajne rozdielna kvalita. Preto sme sa rozhodli pokračovať v rámci bilancovania aj so značkovými produktami. Pri tých je nespochybniteľne rovnaké zloženie, dodávateľ i krajina pôvodu. Aj u týchto produktov sa ukázalo, že si za ne zákazník v Bille výrazne priplatí. Napríklad Pepsi je v Lidli lacnejšia o 30%, Monte o 15% a JacobsVelvet o 13%.“

Billa reaguje tvrdením, že Lidl porovnáva hrušky s jablkami – vlastné akciové ceny s jej bežnými. Každý kto sleduje situáciu na trhu s cieľom ponúknuť zákazníkom čo najvýhodnejšiu cenu by však vedel, že to nie je pravda. Pokiaľ ale Billa má na mysli ešte v januári komunikované zlacňovanie produktov zo strany Lidla v rámci kampane „Kým niektorí ceny zmrazujú, u nás v Lidli ich dokonca dlhodobo znižujeme“, išlo o dlhodobé zníženie cien produktov, ktoré platí doteraz a Lidl neplánuje meniť ceny daných produktov. Preto napríklad stojí kilový chlieb v Lidli 0,88 € kým v Bille 1,09 €. Rovnako by sa dalo pokračovať s desiatkami produktov ako sú vajcia, maslo, mlieko či sušené plody, pri ktorých si zákazník musí v Bille priplatiť až o desiatky percent viac.

Zdroj: Lidl

