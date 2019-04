Investujte do seba a neobmedzujte sa

Zdroj: OVB

„Ako mladá baba rada míňam peniaze a investujem do seba. Dlho som nevedela hospodáriť so svojou výplatou. Naša generácia je naučená dopriať si okamžite všetko, po čom túži. Takisto aj všetky moje peniaze išli na dovolenky, párty, výlety, šport, kabelky, nové tenisky a oblečenie rôzneho druhu. Kúpila som si bez váhania všetko, čo sa mi páčilo a po čom som túžila. To, že mám problém, som si dlho neuvedomovala,“ opisuje svoj príbeh Anna.