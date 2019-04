Zabezpečte svoju rodinu pre prípad výpadku príjmu: Poradíme vám, ako na to

V živote človeka sa občas objavia situácie, na ktoré sa nedá vopred pripraviť. Stanú sa neočakávane a vážne narušia život rodiny aj rodinný rozpočet. Preto je vhodné pri voľbe správneho životného poistenia myslieť okrem úrazu aj na riziko ochorenia na niektoré zo závažných ochorení. Analýza dát poistných udalostí poisťovne Generali za posledných 6 rokov potvrdila zlú situáciu, najmä čo sa týka rakoviny a kardiovaskulárnych ochorení. „Počas rokov 2012 až 2018 sme v rámci životného poistenia zaregistrovali, že najviac našich klientov ochorelo na rakovinu (32 %) a kardiovaskulárne ochorenia (11 %), pričom v rámci kardiovaskulárnych ochorení bol až v 79 % prípadov príčinou srdcový infarkt,“ upozorňuje Adriana Körösiová, riaditeľka odboru poistných udalostí životného poistenia poisťovne Generali.

Všetky tieto ochorenia výrazne zasiahnu do chodu rodiny a ovplyvnia ju nielen psychicky, ale najmä finančne. V prípade ochorenia jedného zo živiteľov rodiny bude chýbať približne 30 % mzdy pri PN trvajúcej mesiac. „Pri uzatváraní poistenia závažných ochorení je dôležité, aby klient zvolil poistnú sumu v takej výške, aby zabezpečila výpadok príjmu poisteného aspoň na 2 roky a zároveň aj dostatok peňazí potrebných na liečbu a rehabilitácie,“ radí Jana Kováčová, produktová manažérka personálneho poistenia poisťovne Generali.

Zdroj: Shutterstock

Poisťovňa Generali prináša nové poistenie závažných ochorení s viacnásobným plnením až do výšky 360 %. „Uvedomujeme si, že človek môže počas života prekonať aj viacero závažných ochorení a naďalej plnohodnotne žiť. Preto sme sa rozhodli naše nové poistenie závažných ochorení inovovať,“ vysvetľuje Kováčová. Nové poistenie závažných ochorení plní až 3 poistné udalosti vo výške 100 % z poistnej sumy. „Zároveň sme v balíku 37 najčastejšie sa vyskytujúcich závažných ochorení ponechali až 3 čiastočne plnenia. To znamená, že klient môže získať poistné plnenie až do výšky 360 % z poistnej sumy,“ dodáva Jana Kováčová z poisťovne Generali.

Medzi ďalšie výhody nového poistenia závažných ochorení od poisťovne Generali patrí skrátená čakacia doba len 4 mesiace, pričom čakacia doba sa uplatňuje len na prvú poistnú udalosť. O ďalších výhodách nového poistenia závažných ochorení a jeho uzatvorení sa dozviete na webe www.zivotjelenjeden.sk.

- reklamná správa -