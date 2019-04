Prvotriedny sex: Päť trikov, s ktorými zlepšíte svoje posteľové skóre!

Skvalitniť sexuálny zážitok a poskytnúť partnerke slasť či dokonalé uspokojenie je možné pomocou niekoľkých malých trikov, ktoré môžu spôsobiť veľké zmeny. Staňte sa kráľom v posteli s využitím nasledovných tipov!

#1 Nezabúdajte byť sebavedomý a vždy upravený

Väčšina žien uprednostňuje tzv. “zlých chlapcov”. Prečo? Túžia po niekom, kto o sebe nepochybuje ani na sekundu, ani v posteli, ani mimo nej. Pozerajte jej pri rozprávaní na ústa, dáte tým najavo, že presne viete, čo od nej chcete. Skladajte jej komplimenty, pochváľte krásne vlasy, úsmev, čokoľvek sa vám páči. Sebavedomie je jedna z kľúčových vecí, ktorá nesmie dokonalému milencovi chýbať.

Týka sa to aj oblečenia a celkovej úpravy zovňajšku. Oholená tvár, čisté oblečenie, parfum, to všetko sú maličkosti, ktoré neradno podceňovať. Vy sám sa budete cítiť lepšie. A partnerka? Žena má pozorné oko, ucho aj nos - myslite na to.

#2 Predohra ako nevyhnutnosť

Väčšina mužov sa jej stráni ako čert kríža, je to však na škodu veci, pretože ženy predohru jednoducho potrebujú. Nie je to len totiž ich rozmar. Na rozbeh a “prípravu” k súloži potrebujú stimul, vďaka ktorému sa dostanú na správnu vlnu. Ku zvlhčeniu pohlavia nepotrebujete lubrikátory, potrebujete techniku a čas. Bozkami, dotykmi, jazykom, použite čokoľvek jej bude príjemné, ale pomaly. Oplatí vám to.

#3 Použite povolený doping

Je normálne a prirodzené, že mužovi po tridsiatke sa občas prihodí menšie zlyhanie. Na jednej strane sa môže stretnúť s nedostatočnou erekciou, na strane druhej mu prílišné vzrušenie môže privodiť vrchol príliš skoro. Top milenec sa však dokáže pripraviť na každú situáciu. Problémy s erekciou môžu vyriešiť sildenafil (hlavná účinná látka Viagry) alebo výživový doplnok na erekciu Zerex Klasik.

Mužom s rýchlym vyvrcholením môžu pomôcť predĺžiť (a o to viac si vychutnať) styk tabletky pre mužov Zerex Extralong. Toto prírodné afrodiziakum má priaznivý vplyv na dĺžku pohlavného styku, kvalitu sexuálneho života, pevnú erekciu a výkon muža v posteli.

#4 Venujte pozornosť jej slovám

Vnímať, čo vám partnerka hovorí a reagovať na to, môže znieť ako prirodzená záležitosť. Mnohé ženy však tvrdia, že to nie je u ich partnera každodennou samozrejmosťou. Počúvať, čo chce, a reagovať na to, je pre ženy silným afrodiziakom, pretože žena túži “byť vypočutá”. Keď to neurobíte vy, môže sa príležitosti chytiť niekto, kto si vďaka tomuto triku zabezpečí viac, ako by sa vám páčilo.

Platí to aj v sexe. Vnímajte, čo sa jej páči a čo naopak nie, pozorujte jej reakcie. Zamerajte sa na veci, ktoré jej robia potešenie. To, čo jej neprináša žiadne vzrušenie, nabudúce radšej vynechajte.

#5 Polohy a miesta bez obmedzení

Zameriavať sa len na posteľ môže z vás urobiť suchára bez fantázie. Vyrazte do terénu a urobte na svoju partnerku nežný útok na nečakanom mieste. Keď uvidí, že po nej túžite aj mimo spálne, opäť vo vás uvidí “zlého chlapca”. Skvele si tak rozšírite svoje teritórium a navyše, rôzne miesta prajú aj polohám, ktoré by v posteli nemali taký šmrnc. Odvážnemu šťastie praje.

