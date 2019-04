Schudnúť do hodiny? IDE TO!

Všetci vieme, že by sme mali kilá zhadzovať pohybom. Realita ale býva iná a niektoré partie všetkým našim snahám odolávajú. Našťastie existuje jednoduchší spôsob, ako získať vysnívanú postavu.

Ako rýchlo docieliť vytúžené krivky, keď cvičenie ani diety nepomáhajú? Najpopulárnejším riešením je laserová liposukcia SlimLipo, ktorá s tukmi účinne zatočí. Že ste o nej už počuli? Niet divu. Je to v súčasnosti najšetrnejšia a najrýchlejšia liposukcia estetickej medicíny. Nielen že je to liposukcia bezbolestná, bez nutnosti celkovej anestézie, ale bez dlhého zotavovania sa po nej môžete už na druhý deň vrátiť naspäť do bežného života.

Zdroj: Klinika YES VISAGE

A nie je to len o zbavení sa tuku. Výhody oproti klasickým liposukciám sú hneď dve. Liposukcia SlimLipo „vysaje” tuk pomocou laseru, ktorý zaručuje presnú, šetrnú a jemnú manipuláciu a výrazne minimalizuje tvorbu modrín a opuchov. A druhou výhodou na rozdiel od bežných liposukcií je, že pracuje s pokožkou v ošetrovanej oblasti.

Zdroj: Klinika YES VISAGE

Tá potom jednoduchšie priľne späť, spevní sa, napne a odpadá tak riziko kožných previsov, či nerovností. MUDr. Gabriel Šlárko, plastický lekár Kliniky YES VISAGE a špecialista na liposukcie, dodáva: „Touto populárnou liposukciou je možné riešiť nielen klasické partie, ako je napríklad brucho, boky, stehná, chrbát a ďalšie, ale vďaka precíznosti laserovej technológie tiež malé oblasti ako paže, kolená alebo podbradok a dvojitá brada.“

Zdroj: Klinika YES VISAGE

Ak hľadáte úplne neinvazívnu metódu pre odstránenie nadbytočného tuku, potom tou najúčinnejšou pre oblasť brucha, bokov, paží, chrbta, či stehien je zmrazenie tukových buniek (tzv. kryolipolýza) patentovaným prístrojom Zeltiq Coolsculpting na Klinike YES VISAGE. Má najväčší rozsah účinnosti a úbytok tukového tkaniva, ktorý je možné vykonávať neinvazívnou cestou.

Zdroj: Klinika YES VISAGE

TIP pre vás:

Najviac úspešných zákrokov laserovej liposukcie SlimLipo je každý rok vykonávaných práve na pobočkách Kliniky YES VISAGE v Prahe, Brne, Ostrave a Bratislave. Liposukciu alebo ďalšie zo služieb kliniky tu podstúpilo i mnoho známych osobností. Medzi slávnych klientov Kliniky YES VISAGE patria napríklad Simona Krainová, Lucie Bílá, Zdena Studenková, Anna Amenová, Veronika Husárová, Alexandra Orviská, Marta Jandová a ďalší. Klinika ponúka pre všetkých nezáväznú konzultáciu zdarma.

Viac na telefónnom čísle 227 777 777 alebo www.yesvisage.sk

Zdroj: Klinika YES VISAGE

-Reklamná správa-