Jarná únava - Fakt alebo naučený stereotyp?

Každý rok s príchodom jari prichádza takzvaná jarná únava. Niekto ju prežíva intenzívnejšie a niekto naopak nepociťuje žiadne zmeny. Pravdepodobne to nie je tým, že by boli niektorí ľudia senzitívnejší, ale skôr tým, že sme už naučení, že je jarná únava súčasťou tohto ročného obdobia. Počujeme a čítame o tom ako prichádza jarná únava, ako ňou ľudia trpia a teda začneme tieto stavy pociťovať tiež.

Podľa výživovej poradkyne Zuzany Kala Grofovej nás v súčasnej dobe veľmi ovplyvňuje psychika. Stokrát opakované tvrdenie považujú mnohí ľudia za pravdu a podľa toho sa aj správajú. Médiá nám každú jar servírujú, že máme byť unavení a tak aj sme. Jar v mnohých z nás vyvoláva pocit radosti z nového, sviežeho života a prebúdzajúcej sa prírody. Niektorých ľudí tento pocit vyslovene ťahá von. Pokiaľ sme neboli cez zimu aktívny, môže sa stať, že na jar s prílivom energie potom pri športoch či inej pohybovej aktivite prepneme svoje sily a sme potom omnoho viac unavení. „K tomu môže prispieť tiež predlžujúci sa deň a viac času stráveného nejakou pohybovou aktivitou. Svoju úlohu zohráva aj svetlo, v zime je ho v našej zemepisnej šírke menej, s čím tiež súvisí hladina vitamínu D. Vitamín D mimo iného ovplyvňuje svalovú výkonnosť na čo môže únava tiež nadväzovať.“

Preto najlepšie,čo pre svoje telo môžeme spraviť začiatkom jari, je tráviť čas v prírode príjemnými prechádzkami či iným pohybom na čerstvom vzduchu. Pomôže to nie len od pocitu únavy, ale veľmi pozitívne to ovplyvňuje našu mentálnu rovnováhu. Slnečné lúče nás nabijú energiou a doplnia vitamín D, ktorý má výrazne pozitívne účinky na imunitný systém. Veľmi prospešné je tiež piť viac vody, pretože počas zimy organizmus nevyžaduje vyšší prísun tekutín. Na jar je však dobré vyplaviť všetky škodlivé látky. Jar je jednoducho tým správnym obdobím na začiatok vyváženej stravy.

Pestrá strava počas celého dňa

Hovorí sa, že za jarnou únavou stojí napríklad nedostatok vitamínov po zime. Dnes je však dostupná pestrá strava počas celého roka. „Pravdou zostáva, že v dnešnej dobe jedlo vrátane zeleniny a ovocia prekonáva veľké vzdialenosti a obsah vitamínov nemusí byť konštantný. Napríklad k poklesu vitamínu C dochádza počas skladovania a pri tepelnej úprave. Kyselina listová sa zase rozkladá svetlom,“ objasňuje výživová poradkyňa.Vitamíny rozpustné vo vode naše telo potrebuje dopĺňať pravidelne, teda vo všetkých ročných obdobiach. Vitamíny rozpustné v tukoch môžu vytvárať v tele zásoby.

„Na únave sa môžu podieľať tiež prekonané vírusové ochorenia. Ďalším spúšťačom je dnes veľmi silný a všadeprítomný stres,“ dopĺňa. To vyplýva aj z online prieskumu Index Zdravia Walmark*, podľa ktorého vyplýva, že až každý druhý zo zapojených Slovákov a Čechov je často vystavený stresu a zabúda na vyváženú stravu. Pre naše telo je pritom veľmi dôležité zaradiť do jedálnička potraviny, ktoré nám zabezpečia vyváženú stravu. Ak nemáme čas strážiť si pravidelný prísun napríklad červeného mäsa, strukovín či rýb, môžeme si potrebné živiny doplniť aj výživovými doplnkami. Počas jari by sme určite nemali zabúdať aj na železo. Železo má veľký význam pre organizmus kvôli jeho prítomnosti v hemoglobíne. Pomáha nám takprenášať kyslík z pľúc do celého tela. Nedostatok železa patrí medzi celosvetovo najrozšírenejšie výživové deficity. Celosvetovo postihuje až jednu tretinu obyvateľov. Ide o jediný nutričný nedostatok, ktorý sa vyskytuje aj v rozvinutých krajinách. Najčastejšie sa vyskytuje u mladých a tehotných žien a u detí do piatich rokov.

Napríklad v Európe nedostatok železa postihuje až 33 percent mladých žien, 77 percent tehotných žien a až 48 percent detí. Úbytok tohto vitamínu môže spôsobovať anémiu a môžu ním trpieť vo veľkej miere tiež vegáni.

Ak nám železo chýba, následkom môže byť, že krv transportuje menej kyslíku do buniek a to môže viesťk zlému spaľovaniu tukov a sacharidov. Telo tak nie je schopné aktivovať energiu, a tak prichádza únava. Dospelí by mali denne prijať 10 až 15 miligramov železa, zatiaľ čo ženy by mali dopĺňať železo až do 18 mg denne, deti by nemali prijímať viac ako 8 až 15 mg.

Na doplnenie chýbajúcich živín do organizmu prirodzenou cestou je ideálne zaradiť do jedálnička napríklad červenú repu či listovú zeleninu, mak alebo dokonca horkú čokoládu, ktorá obsahuje 2,2 mg železa na 80 g čokolády.

Výživový doplnok Železo 20 mg COMPLEX od spoločnosti Walmark je špecifický tým, že obsahuje aj vysoký podiel vitamínu C, ktorý pomáha k dobrému vstrebávaniu železa do organizmu a k tomu má mnoho ďalších priaznivých účinkov. Vitamín C napríklad prispieva k správnemu fungovaniu imunitného a nervového systému, k zníženiuvyčerpania a únavy, podporuje zdravie ďasien, zubov a iné.

*výsledky z online testu Indexu zdravia boli zozbierané v období 1.1. - 31.12. 2018. Do online testu sa zapojilo počas tohto obdobia 52 163 respondentov zo Slovenka a 122 769 respondentov z Českej republiky.

