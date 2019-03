Študenti Trenčianskej univerzity sa vzdelávajú priamo vo firmách!

Významné spoločnosti slovenského priemyslu podpísali Memorandum o spolupráci s Trenčianskou univerzitou Alexandra Dubčeka v Trenčíne , ktoré sa týka unikátnej výučby študentov. Tí budú mať po novom možnosť absolvovať značnú časť štúdia priamo vo vybraných firmách, ktoré im za to poskytnú podnikové štipendium. Firmy dokonca dostanú možnosť priamo ovplyvniť učebné predmety študentov a dokážu si z nich doslova vychovať kvalitných nových špičkových zamestnancov. Túto možnosť dostanú v novom akademickom roku už aj súčasní prváci.

Memorandum podpísali spoločnosti pôsobiace v Trenčianskom kraji, ktoré sú univerzite najbližšie: Hella Slovakia Signal-Lighting s.r.o., Vaillant Group Slovakia, s.r.o., ZF GROUP - TRW Automotive s.r.o., Yanfeng Automotive Interiors Systems s.r.o., Adient Slovakia s.r.o., KONŠTRUKTA – Defence, a.s., LEONI Slovakia, spol. s r.o. a Letecké opravovne Trenčín, a.s., MSM Martin, s.r.o. Cieľom memoranda sú najmä inovácie v oblasti výučby a jej orientovanie na konkrétnu prax. Na „spadnutie“ je aj podpis zmluvy o spolupráci so spoločnosťou Brose Prievidza, spol. s r.o.

Ako potvrdil aj samotný rektor, Jozef Habánik, univerzita nemá záujem ponúkať iba vzdelanie, ale aj úspešnú budúcnosť: „Naši študenti už boli neraz ocenení na rôznych veľtrhoch a výstavách za prístup k technologickým inováciám. Teraz je rad na nás, aby sme opäť o čosi viac inovovali výučbu a robili ju doslova v praxi. Podpisom memoranda sme sa so spoločnosťami z nášho regiónu zaviazali k prenosu najnovších vedecko-technických poznatkov, ktoré študenti získajú na univerzite, do praxe a k spolupráci pri vývoji, návrhu, realizácii a zavedení nových výrobkov na trh. Na druhej strane, pre nás je prioritou zvyšovanie konkurencieschopnosti absolventov a zvyšovanie kvality výučby, prenášaním požiadaviek praxe do vyučovacieho procesu.“ Zároveň dodal, že pre študentov je možnosť získania finančného ohodnotenia už počas samotného štúdia veľmi motivujúca.

Spoločnosti, ktoré Memorandum s univerzitou podpísali majú záujem o zavedenie výrazného podielu praxe do technického vysokoškolského štúdia. „Ukazuje sa, a to najmä v posledných rokoch, že firmy našli v univerzitách silného partnera pre svoj vlastný výskum a inovácie, čo pre mnohé univerzity znamená zaujímavý mimorozpočtový prísun financií“, uvádza Jozef Habánik. Podľa neho ide o začiatok tvorby novej platformy pre zavedenie profesijne orientovaných študijných programov vysokoškolského štúdia, pričom nielen súkromné firmy, ale aj študenti majú záujem o jeho presadenie a akreditáciu.

Trenčianska univerzita získala v posledných rokoch významné medzinárodné úspechy a ocenenia. Ako jediná slovenská univerzita sa nachádza v zozname Kľúčových európskych technologických centier a má medzinárodné vedecké centrum pre výskum skla FunGlass. Študenti majú rôzne výhody, ako možnosť získať celoeurópsky akceptovaný titul EUR ING, študovať v cudzom jazyku, využívať najmodernejšie technológie a pomôcky, alebo aj detský kútik, ak sú už rodičmi.

