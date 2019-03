5 vecí, ktoré ste o chia semienkach nevedeli

Vitamíny, minerály, stopové prvky, vláknina. To všetko v sebe ukrýva najväčší rastlinný zdroj omega-3 mastných kyselín. Vyskúšali ste na raňajky už jogurtový nápoj s chia semiačka? Naštartujte svoj deň starovekou silou Aztékov!

CHIA – SILA Z RAJA

Vedeli ste, že staroveké civilizácie verili, že chia semiačkam vám dodajú nadprirodzené sily? Od toho sa odvodil pravdepodobne aj ich názov. Chia totiž v pôvodnom jazyku znamená – sila. Už starovekí Aztéci a Mayovia poznali blahodárne účinky tejto potraviny. Chia patrí k jedným z najkomplexnejších potravín.

Staroveké civilizácie verili v nadprirodzenú silu chia. Zdroj: Unsplash

DETOXIKUJE AJ VYŽIVUJE

„Tým že u väčšiny ľudí je jedálniček pomerne jednotvárny - teda s tým sa stretávam u svojich klientov - tak často pociťujú únavu, zlú kvalitu vlasov, pleti, zlé trávenie. A práve už 1-2 čajové lyžičky denne chia semienok vedia doplniť všetky chýbajúce vitamíny, minerály, stopové prvky a aj vlákninu,“ vysvetľuje nutričná poradkyňa Janka Trebulová. Upozorňuje pritom, že pre viditeľné výsledky je potrebná pravidelná konzumácia. Chia semiačka obsahujú pomerne vysoké množstvo proteínov, minerálov - najmä vápnik a bór. „Obsahujú okrem toho až 5x viac vápnika ako mlieko, sú bohaté najmä na vitamín B, ako aj aj vlákninu, no zároveň majú nízky podiel jednoduchých cukrov."

„​Chia je aj bohatým zdrojom omega-3 mastných kyselín a poznáme ju aj ako silný antioxidant,“ dopĺňa nutričná poradkyňa. Svojím zložením zároveň podporuje detoxikáciu organizmu a dodáva energiu počas celého dňa. „Práve toto jedinečné, a pre telo prospešné zastúpenie jednotlivých zložiek, robí z chia semiačok takú výnimočnú potravinu,“ dopĺňa.

DÔLEŽITÁ JE PRÍPRAVA

Chia semiačka musíme vždy namočiť do tekutiny aspoň na 15 minút. Ich želírovacie schopnosti nám totiž môžu spôsobiť dehydratáciu, keďže nám po ich skonzumovaní napučia v tráviacom trakte a pohltia z neho tekutiny. „Chia semiačka je ideálne zaradiť do jedálnička v doobedňajších hodinách. Pri neskorej konzumácií nám môžu spôsobiť nespavosť,“ vysvetľuje nutričná poradkyňa. Denná dávka by nemala presiahnuť 15 gramov. Práve preto je chia ideálnym tipom na raňajky! Ak si nestíhate pripraviť vlastný recept skvelým tipom je jogurtový nápoj.

Chia semiačka musíme vždy namočiť do tekutiny aspoň na 15 minút. Zdroj: Rajo

CHIA AKO NÁHRADA ZA RYBY?

Podľa výsledkov z online prieskumu Index Zdravia, do ktorého sa zapojilo vyše 50-tisíc Slovákov a 122-tisíc Čechov jedávalo v roku 2018 rybu aspoň 1-krát týždenne iba 37 percent z opýtaných Sloveniek a 47 percent mužov. Podľa nutričnej poradkyne Janky Trebulovej sú vhodné chia semiačka najmä pre ľudí, ktorí neradi konzumujú ryby. „Chia semienka sú najväčším rastlinným zdrojom omega-3 mastných kyselín. Tým, že neobsahujú žiaden cholesterol tak majú jednu z výhod oproti rybám. Ďalšou výhodou voči rybám je ich dlhodobá skladovateľnosť. Rybí olej musí byť špeciálne uskladnený, kdežto, chia semienka špeciálne uskladnenie nepotrebujú.“

Zdroj: Rajo

CHIA TIP NA KAŽDÉ RÁNO

Ak si nestíhate pripraviť vlastné raňajky obsahujúce chia semiačka, vhodným spôsobom ako si ich zaradiť do jedálnička môže byť aj jogurtový nápoj. Skvelým kompromisom je aj jediná a unikátna kombináciu jogurtového nápoja CHIA. Energetická jogurtová kombinácia so superpotravinou CHIA vám odhalí silu starovekých Aztékov v troch rôznych príchutiach.

Čučoriedka a čierna ríbezľa alebo jablko, špenát a banán, či dokonca ananás, mango a pomaranč? Rýchle, chutné a zdravé – všetko v jednom!

Prvá a jediná kombinácia jogurtového nápoja s chia semiackami. Plná sily vitamínov, minerálov a vlákniny. Zdroj: Rajo

