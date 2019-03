Počas dopravných obmedzení v Bratislave doprava potravín zdarma!

Dopravné obmedzenia sa nachádzajú na viacerých miestach v rámci Bratislavy a dotýkajú sa ako i šoférov, tak i bežných ľudí. Vnímame to pri každodennej doprave, či pri každodenných rutinách. Jednou z týchto pravidelných rutín, na ktoré má momentálna dopravná situácia veľký dopad je nakupovanie.

Viacerí z vás vedia, čo všetko dnes obnáša jednoduchý nákup spojený s výletom do potravín, či supermarketu - hľadanie parkovacieho miesta, predieranie sa davmi, vyhýbanie sa vozíkom, čakanie v dlhých radoch na pokladni – to všetko sú zbytočné problémy, kvôli ktorým by sme sa niekedy najradšej vyhli celému nakupovaniu. Keď k tomu ešte pridáme aktuálnu situáciu na cestách, predstava pohodlného a rýchleho nakupovania je skôr ilúzia, ako možná realita.

eDelia prišla nedávno s novým konceptom svojho e-shopu a pre Bratislavčanov ponúka stále sa rozširujúci sortiment potravín, drogérie a cateringu. Dnes v čase dopravnej krízy ponúka svojim zákazníkom dopravu zadarmo v rámci celej Bratislavy. Pýtali sme sa zástupcu e-shopu Igora, čo ich motivovalo k tomuto kroku. „Nikto nechce po práci stáť v kolóne a potom sa ešte predierať davmi v obchode“ – hovorí. „Nakoľko sme aj my Bratislavčania a dopravné obmedzenia sa nás taktiež dotýkajú, snažili sme sa vymyslieť spôsob, ako by sme mohli prispieť a zjednodušiť život občanom v tomto období“.

Bratislavčania tak môžu v týchto dňoch po dobu dvoch týždňov využívať dopravu potravín zdarma. Stačí, ak pri objednávke na https://edelia.sk použijú unikátny kód: deliujemtop a za dopravu nemusia platiť. Ak by zákazníci chceli tento kód využiť viackrát počas dvoch týždňov, stačí sa na stránke pred nákupom zaregistrovať a tento kód môžu používať pri každej svojej objednávke.

