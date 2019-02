O.B.D. a Karpina idú spolu na turné!

Spojenie intelektuálnej tvorby s recesiou! Dve kultové kapely pripravujú spoločné turné a sľubujú nielen kvalitné koncerty, ale aj fantastickú šou. O.B.D. a Karpina sa po prvý raz vo svojej histórii stretnú na jednom pódiu. Zahrajú pár noviniek, no predovšetkým najväčšie hity svojej kariéry. Od O.B.D. nebudú chýbať napríklad legendárne „Komáre“ a od Karpiny skladba „Prievidza“. Nenechajte si ujsť kvalitnú hudbu s posolstvom v jedinečných aranžmánoch! O.B.D. Karpina Tour štartuje už 15-ho marca.

Unikátne spojenie dvoch kultových kapiel! O.B.D. a Karpina hrajú príbuzné hudobné žánre, no každá ich poňala celkom inak. Obe však robia naozaj kvalitnú hudbu a za dlhé roky na scéne si vybudovali vernú fanúšikovskú základňu. Napriek tomu, že chalani sa poznajú už poriadne dlho, na jednom pódiu budú spolu stáť po prvý raz.

„My sa poznáme asi 25 rokov, dlho sme mali dokonca vedľa seba skúšobňu v bratislavskom Ružinove. Na spoločné turné sme sa však odhodlali až teraz. Nápad vznikol asi pred dvoma rokmi, keď sme spolu išli na koncert kapely Halloween. Ja som zohnal lístky, pozval som Petra a on zaplatil benzín. Myslím, že naše dve kapely sú si mentálne veľmi blízke, iba forma nášho prejavu je iná. Osobne mám hudbu Karpiny rád, najmä ich recesistické texty. Koniec švédskej trojky! Poďte s nami do štvorky s O.B.D. a Karpinou,“ vraví s humorom, ktorý odkazuje na hlavného sponzora koncertov, mobilného operátora 4-ku, líder kapely O.B.D. Roman "Galo" Galvánek.

Zdroj: archív O.B.D. a Karpiny

Karpina sú rockeri so svojským zmyslom pre humor a v tomto duchu bude vyzerať ich koncert aj tentokrát. Kostýmy, pyrotechnická šou a kopec srandy.

„S chalanmi z O.B.D. sa vnímame už riadne dlhý čas. Sú to rockeri rovnako ako my. Mňa na nich baví to, že majú pestrú tvorbu a že majú aj dychovú sekciu, nie sú len taká obyčajná klasická skupina. Podarilo sa im urobiť niekoľko zaujímavých hitov s hosťami, ktorí oživili ich tvorbu a spestrili prejav kapely. Na spoločný koncert sa naozaj teším,“ vyznal sa spevák skupiny Karpina Peter Deák.

Zdroj: archív O.B.D. a Karpiny

Jedinečné turné O.B.D. Karpina Tour štartuje 15-ho marca a je rozdelené na jarnú a jesennú časť. Lístky sa dajú zakúpiť v sieti Predpredaj.sk

Kapela O.B.D. vznikla v roku1993. V roku 1995 získala dve ceny Zväzu autorov a interpretov populárnej hudby, ktoré bývajú označované aj ako slovenské Grammy (cenu za najlepšiu pieseň Komáre a cenu za Objav roka). O.B.D. má na konte aj cenu za najhranejšiu pieseň v slovenských rádiách. Najväčšie hity kapely sú „Komáre“, „Biely strom“, „Džadžuli Dža“, „Zmoknutý vták“, či „Slnečný deň“.

Zdroj: archív O.B.D. a Karpiny

Skupina KARPINA vznikla v roku 1989 z bývalých členov skupín Zóna A a Mladé rozlety. Pre jej angažované skladby ju v minulosti viac krát cenzurovali. Populárne sú najmä jej paródie ako „Prievidza“, „Doktor Fico“, či „Flinstonovci“.

O.B.D. Karpina 4 YOU TOUR

JAR 2019

15.3. KOŠICE, Colloseum Klub

16.3. ŽILINA, Smer Klub 77

Čoskoro v predaji aj:

22.3. SVIDNÍK, Holičstvo Klub

23.3. BANSKÁ BYSTRICA, Rock Tartaros

26.4. PREŠOV, Stromoradie Pub

27.4. POVAŽSKÁ BYSTRICA, Klub B2

Zdroj: archív O.B.D. a Karpiny

- reklamný článok -