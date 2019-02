eKasa prichádza na Slovensko

Zdroj: O2

Od 1. apríla vstúpi do platnosti nová povinnosť pre podnikateľov vo forme eKasy s online pripojením do systému finančnej správy. Štátu má priniesť zvýšenie transparentnosti výberu daní a podnikateľom zjednodušenie komunikácie so štátom a potenciál pre inovácie. Nové riešenia pokladníc okrem online pripojenia majú priniesť mnohé vlastnosti, ktoré podnikateľom môžu uľahčiť život. Všetky bločky z pokladníc budú po novom obsahovať aj QR kód, ktorý jednoduchým spôsobom umožní overiť pravosť a platnosť pokladničného dokladu.