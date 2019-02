Šesť tipov na dokonalý flirt: Takto zbalíte aj nedostupnú ženu!

Získať pozornosť ženy nie je jednoduchá záležitosť, ale pripraviť sa na to pomocou niekoľkých trikov môže znamenať veľkú časť úspechu.

Aj keď to občas počujete od okolia - nie, ženy nie sú rovnaké, a preto by ste mali svojmu objektu túžby prispôsobiť aj svoje úsilie. Avšak týchto 6 overených tipov a rád od samotných žien vám môže zaručiť, že sa jej dostanete (minimálne) do hlavy.

#1 Prvý dojem je len jeden, zabodujte okamžite

Ak príde príležitosť, no vy na ňu nebudete dostatočne pripravený, nemusí sa už nikdy zopakovať. Čaro prvého dojmu spočíva v tom, že zapracujete na atraktívnosti vonkajšieho vzhľadu, pretože atraktivita je základom sexuálnej túžby. Pre ženu ako tvora emotívneho však vzhľad nie je všetko, preto nezabudnite na skvelý doplnok - úsmev.

Samozrejmosťou je starostlivosť o zdravý chrup, príjemná vôňa, vždy čistý odev a upravený účes. Zuby ako noty na bubon (samá pauza), špinavá košeľa ani telesný zápach na ženy nezaberú. Čarodejnícka brada a hniezdo na hlave už vôbec nie.

#2 Apropó, vôňa

Vôňa čistého mužského tela je pre ženu známkou toho, že si na svojom vzhľade dáva muž záležať. Podporte svoje úsilie aj niečím navyše. Existujú totiž vône, ktoré sú pre opačné pohlavie mimoriadne príťažlivé a dokážu podporovať správne stimuly. Použite po sprche afrodiziakálny parfum a doprajte si dávku sebavedomia naviac, ktorá navyše pomôže zvýšiť vašu príťažlivosť.

#3 Otrepané rady od “alfa samcov” môžu uškodiť. Stavte na prirodzenosť

Máte vlastný rozum, vlastný štýl, preto určite nepotrebujete nikoho napodobňovať a hrať sa na niekoho iného. Ak sa nebudete správať prirodzene, žena vás prekukne skôr, ako vám dá svoje číslo. A šanca sa nezvykne vracať viackrát.

#4 Oči aj uši otvorené

Keď sa dostanete do situácie, že vám žena začne niečo o sebe hovoriť, nepanikárte. Je to skvelé znamenie, lebo nehovorí o sebe len tak nadarmo. V tomto momente je dôležité, aby ste pozorne počúvali a vnímali, čo a akým spôsobom vám hovorí. Reagujte na to, čo vás zaujíma a jej pozornosť si získate na 100 %. Pozorný poslucháč, čo si všíma maličkosti, je ideálny adept na bližšie zoznámenie.

#5 Sebavedomie v zdravej miere

Správať sa ako “mačo” môže pôsobiť drsne a zaujať určitú skupinu žien. Väčšinu žien však priťahujú muži, ktorí pôsobia zdravo sebavedome. Naučte sa dostať koktanie a červenú tvár pod kontrolu. Sebavedomý muž má ďaleko väčšie šance dostať presne to, po čom túži...

#6 Buďte pripravený na každú situáciu

Dostali ste sa do situácie, kedy “ide do tuhého”? Nezabúdajte, že príprava musí predchádzať aj tomuto scenáru. Ak mávate problém s erekciou, určite sa zásobte tabletkami na podporu erekcie, aby vás vlastné telo nezradilo, keď príde na vec.

Ak si chcete predsa len nachytať ešte zopár plusových bodov, skúste aj Zerex Extralong. Vďaka nemu vydržíte v posteli o niečo dlhšie, a to je (nielen) pri prvom milostnom styku viac než dôležité.