EXIMBANKA SR spoločne s Európskou investičnou bankou (EIB) predstavili nové formy podpory pre exportérov

„Tento workshop vychádza zo spolupráce s EIB, s ktorou sme podpísali úverovú zmluvu v objeme 50 mil. €. Táto spolupráca sa zreálnila v podobe úverových produktov z úverovej linky EIB s výhodnými podmienkami pre exportérov. Vieme tak lepšie podporiť exportné aktivity slovenských vývozcov z radov MSP a stredne veľkých podnikov zlepšením ich prístupu k zvýhodneným podmienkam financovania," uviedla Monika Kohútová, generálna riaditeľka EXIMBANKY SR.

EIB je najväčšou svetovou medzinárodnou finančnou inštitúciou a ako organizácia sa nezameriava na zisk. Tým vie poskytnúť výhodné podmienky financovania aj prostredníctvom EXIMBANKY SR. Každoročne podporí približne 450 projektov vo viac ako 160 krajinách.

Prostredníctvom úverovej linky EIB je možné využiť hneď niekoľko produktov EXIMBANKY SR. Jedným z nich je napríklad Priamy úver na podporu vývozu so splatnosťou do dvoch rokov, ktorý je možné využiť na financovanie prevádzkových potrieb - materiálových a ostatných nákladov súvisiacich s realizáciou zahraničného kontraktu. Exportér môže prostredníctvom úverovej linky z EIB taktiež využiť Priamy úver na nákup a modernizáciu technológie a súvisiacej infraštruktúry či Priamy úver na financovanie investície v zahraničí.

V tomto roku pripravila EXIMBANKA SR niekoľko noviniek, kde sa snaží zjednodušiť prístup exportérov k produktom. Pri financovaní odloženej splatnosti, ktorú predstavuje jeden z najvyužívanejších produktov - Priamy úver na pohľadávky z vývozu, EXIMBANKA SR znížila administratívnu záťaž. Taktiež úvery a bankové záruky do 250 tisíc EUR majú zrýchlený schvaľovací proces a požaduje menej podkladov k žiadosti. EXIMBANKA SR pripravuje aj elektronizáciu vybraných služieb, kedy bude zabezpečená komunikácia s klientom prostredníctvom elektronického občianskeho preukazu bez nutnosti fyzickej prítomnosti.

EXIMBANKA SR je aktuálne v procese získania štatútu oprávnenej inštitúcie Európskej komisie, ktorý bude oprávňovať EXIMBANKU SR priamo čerpať zdroje EU určené na rozvojové financovanie. Táto spolupráca umožní slovenským exportérom po prvýkrát získať prístup k prostriedkom EU určeným na financovanie projektov v rozvojových krajinách. Tieto prostriedky budú môcť v kombinácii s poistnými, bankovými a záručnými produktmi z portfólia EXIMBANKY SR využiť na realizáciu podnikateľských aktivít s rozvojovým aspektom v oprávnených krajinách za účelom zabezpečenia trvalo udržateľného rozvoja týchto krajín. EXIMBANKA SR tak bude vedieť ešte lepšie podporiť exportérov pri ich vstupe do rozvojových krajín s projektmi, ktoré by sa za komerčných podmienok inak nerealizovali. Rozvojové projekty môžu smerovať do oprávnených krajín v susedstve EÚ (región Severnej Afriky, Blízkeho Východu, Zakaukazské štáty resp. Ukrajina, Bielorusko alebo Moldavsko) a v sub-saharskej Afrike. Ambíciou EÚ je len do roku 2020 využiť takmer 4,1 mld. EUR prostriedkov určených zmiešané financovanie v rámci rozvojovej spolupráce na mobilizáciu dodatočných 44 mld. EUR zdrojov v podobe investícii súkromného sektora.

„Segment MSP tvorí na Slovensku až 99,9 % podiel z celkového počtu podnikateľských subjektov a poskytuje pracovné príležitosti takmer trom štvrtinám aktívnej pracovnej sily v podnikovej ekonomike. Je našou úlohou tieto subjekty podporovať a pomôcť im pri vstupe na zahraničné teritóriá. Som veľmi rada, že môžeme takéto workshopy organizovať a ukázať tak exportérom, že sa nemusia báť ani vstupu na rizikové teritóriá ak majú po boku dobrého obchodného partnera," zdôraznila generálna riaditeľka EXIMBANKY SR.

