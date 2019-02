Nič nie je čudnejšie ako toto

Takmer každý človek na svete má nejaký malý čudný zlozvyk. Chce to mimoriadne nudnú a suchopárnu povahu, aby sa človek podobných čudnostiam vyhol. Aj keď, medzi nami, aj toto už zaváňa čudnosťou.. Mať zvláštne vlastnosti či zvyky, je nielen prirodzené, ale robí nás to jedinečnými a neopakovateľnými. Samozrejme, ak si vlastnou podivnosťou už neškodíme.

V ostatných dňoch ste sa na týchto stránkach mohli dočítať niektoré prazvláštne veci, ktoré veľmi nevyrovnaným krokom balansovali na pravdivom ostrí noža. Leteli ste do vesmíru, kde ste zistili, že kolonizovanie iných planét bude mať až seriálový humor. Dozvedeli ste sa, že grgogrcka existuje, a že nad hlavami sa nám každý deň premáva aj stádo slonov, nielen jeden. Alebo aj to, že mladomanželia sa asi jeden druhému nevyhnú ani vtedy, keď si to manžel po dvoch sekundách rozmyslí.

Zdroj: postovabanka.sk

Stačí nahliadnuť za oponu takmer čohokoľvek, čo sa zdá na prvý pohľad jasné, a objavíte celý nový svet. Každý so svojimi zvláštnosťami a občas aj divokou rozmanitosťou, akú často pripisujeme iba ľudskej povahe. Teda okrem mizantropov, tí majú vo veci tak jasno, až je to čudné samo osebe.

Zdroj: postovabanka.sk

Celá zbierka podivuhodností vám ukázala svet v jeho šibnutej rozmanitosti. A to sme sa ešte nevenovali ľudským zlozvykom a rôznym čudnostiam. Niektoré sú jedinečné, iné rozšírenejšie aj napriek ich absurdnosti (och, leto a jedinci so slnečnými okuliarmi aj v interiéroch). No, máločo je tak čudné ako fakt, že množstvo ľudí drží svoje úspory na bežnom účte, čo nie je ani bezpečné ani ekonomicky výhodné.

Veď existuje toľko možností ich zhodnotenia. Buďme čudní, divní aj úplne ujetí, veď to z nás robí takú unikátnu a pestrú spoločnosť. Ale, robme dobré a racionálne rozhodnutia tam, kde sa to žiada. Napríklad presunutím úspor na bezpečný a výhodne úročený terminovaný vklad. Čudné? Ale toto už vôbec nie.

Viac na www.postovabanka.sk/terminovany-vklad/

- reklamná správa -