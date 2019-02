Unikátna výstava Moje telo mieri po prvýkrát na Slovensko do Polus City Center

Už od 9 do 24. februára sa deti v predškolskom a školskom veku, či dokonca celé triedy dozvedia viac o tom, ako funguje ľudské telo na interaktívnej výstave Moje telo v bratislavskom nákupnom centre Polus. Téma bude zaujímavá pre rôzne vekové kategórie.

Medzinárodná výstava ktorá po prvý krát mieri na Slovensko je výnimočná tým, že ponúka interaktívne dotykové obrazovky a rozšírenú realitu. Prostredníctvom siedmich stanovíšť budú môcť malí návštevníci nahliadnuť do tajov fungovania jednotlivých orgánov a aj do celého ľudského tela. Vstupné je zdarma, avšak na jednotlivé komentované prehliadky je potrebné sa zaregistrovať.

Prehliadka trvá približne 40 minút, počas ktorej budú malých návštevníkov sprevádzať profesionálni animátori. Na prehliadke sa deti budú cítiť ako skutoční doktori a doktorky vďaka kostýmom, ktoré dostanú na začiatku výstavy. Samotná výstava je rozdelená na niekoľko stanovíšť podľa rôznych častí tela.

Detskí návštevníci sa najskôr ocitnú vo vnútri mozgu, kde sa dozvedia viac o tom ako fungujú ľudské zmysly – čuch, chuť, hmat, zrak a sluch. Potom sa presunú ku kostre, kde si budú môcť pod kožou nahmatať vlastné kosti. Po kostre na nich čakajú svaly a deti sa naučia, akú nenahraditeľnú rolu hrajú svaly pre pohyb.

Postupne sa zoznámia s jednotlivými orgánmi, cez ktoré sa dozvedia množstvo informácií o tom ako funguje celé ľudské telo. Cez srdce sa naučia napríklad o obehovej sústave, vďaka žalúdku sa zoznámia s tráviacou sústavou a pri pľúcach si povedia viac o dýchacej sústave. Vďaka výstave Moje telo získajú deti komplexný prehľad o tom, ako zázračne a efektívne funguje ich vlastné telo.

Na konci výstavy dostanú malí návštevníci príležitosť využiť novonadobudnuté vedomosti v praxi na operačnej sále. Čakať na nich bude napríklad foto-kútik alebo hra, ktorá otestuje nielen ich znalosti, ale aj šikovnosť. Na záver si odnesú diplom, ktorý im bude navždy pripomínať, že sa z nich stali mladí doktori a doktorky.

Edukatívna výstava je určená pre deti z materských či základných škôl, pre rodiny ale aj skupiny, jednotlivcov či širokú verejnosť. Súčasťou výstavy sú navyše aj informačné panely plné zaujímavostí, ktoré možno prekvapia aj samotných rodičov a učiteľov.

Výstava Moje telo sa koná od 9. do 24. februára v Polus City Center. Komentované prehliadky so sprievodcom sa začínajú každý deň od 9.00 do 18.00 hodiny. Prihlásiť sa môžete vopred cez stránku www.polus.sk , alebo si overiť dostupné miesta osobne - priamo na výstave.

K dispozícii v rámci prehliadky bude sedem zaujímavých výukových stanovíšť:

•Životné funkcie – všeobecný prehľad

•Nervová sústava - mozog

• Kostrová sústava - kostra

• Svalová sústava - svalstvo

• Obehová sústava - srdce

• Dýchacia sústava - pľúca

• Tráviaca sústava - žalúdok