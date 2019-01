Počúvajte babičky: Polievka je grunt a v chladnom počasí príjemne zahreje

Zdroj: Bonduelle

„Polievka je grunt a mäso je špunt,“ tiež ste to od babičky počúvali? Tak si to dobre pamätáte, je to totiž pravda. Pôsobia blahodárne na organizmus a v zime príjemne prehrejú. Vďaka množstvu pozitívnych účinkov na telo by mala byť súčasťou každého jedálnička. Sú nenáročné na prípravu, ale pokiaľ sa naozaj ponáhľate, použite Bonduelle Cream Soup.