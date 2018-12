Slovensko chce šokovať favoritov: Hokejoví mladíci bažia po medaile!

Hokejovú reprezentáciu do 20 rokov čaká každoročný vrchol sezóny. Od 26. 12. 2018 do 5. 1. 2019 sa v kanadských mestách Vancouver a Victoria uskutoční svetový šampionát.

Hlavným cieľom Slovákov býva pravidelne účasť v štvrťfinále, pred tromi rokmi sa však mladíci ziskom bronzovej medaily postarali o veľké prekvapenie. Zatiaľ to však s našimi šancami podľa stávkových kancelárií nevyzerá veľmi ružovo.

Prekvapenie s Američanmi vám môže poriadne zarobiť

V základnej skupine na šampionáte nastúpia zverenci trénera Ernesta Bokroša postupne proti jasným favoritom – USA, Švédom a Fínom. V dueli s Američanmi je kurz na triumf Slovenska až 19, čo vám pri tikete s vkladom 30 eur môže priniesť solídnu výhru až 570 eur. So stávkou bez rizika sa to určite oplatí vyskúšať. Aj na minuloročnom šampionáte sa totiž hráči spod Tatier postarali o senzáciu a práve spomínané Spojené štáty zdolali 3 : 2. Existuje niekoľko dôvodov, pre ktoré sa to môže podariť opäť!

1. Zabudnite na neúspechy v extralige

Reprezentačná dvadsiatka už jedenásť rokov zbiera skúsenosti v najvyššej slovenskej súťaži, momentálne sa však hokejovým tínedžerom darí dosiaľ najhoršie. Iba dva body v 24 zápasoch získali za prehry po predĺžení s MAC Budapešť a Novými Zámkami. Netreba však z toho robiť tragédiu. Tréner Ernest Bokroš už oznámil, že zostava na MS bude úplne iná, pretože k tímu sa pripojili aj hráči zo zahraničných klubov a líg. A výsledky nášho tímu by tieto zmeny mali určite odzrkadliť.

2. Kapitánom bude skvelý obranca Fehérváry

Najväčšiu zodpovednosť vkladá tréner do rúk najmä dvom hráčom. S obrancom Martinom Fehérvárym sa počíta ako s kapitánom a hlavným lídrom. Pravidelne nastupuje za elitný švédsky tím HV71 a zahral si už aj na vlaňajších MS seniorov. V lete ho zo 46. miesta draftoval víťaz Stanley Cupu Washington Capitals, a preto sa bude chcieť ukázať zámoriu v čo najlepšom svetle. „Chceme uhrať čo najlepšie výsledky. Nepozerám sa na súperov, každý zápas ideme vyhrať. Pre mňa osobne by nebol úspech iba štvrťfinále, ale keby sme išli ešte ďalej,“ otvorene priznal.

3. Príjemné prekvapenie zo Slovana potiahne útok

K ťahúňom útoku bude patriť hráč Slovana Bratislava Adam Liška. Napriek slabším výsledkom belasých v KHL ho možno označiť za najpríjemnejšie prekvapenie sezóny a veľký prísľub pre budúcnosť slovenského hokeja. „Je v našich silách uspieť. V minulosti sme s týmto ročníkom proti Švédom dokázali aj vyhrať, s Fínmi sme odohrali vyrovnané zápasy. Myslím si, že to nebude problém ani teraz,“ vyhlásil sebavedomo pred štartom turnaja.

4. Naši brankári vedia prekvapiť kvalitou

Hovorí sa, že útok vyhráva zápasy, brankári tituly. Na vlastnej koži sa o tom presvedčila reprezentácia v roku 2015, ktorá to gólmanovi Denisovi Godlovi dotiahla až k bronzu. Napokon ho vyhlásili aj za najužitočnejšieho hráča turnaja. A to hral pritom za zlatú Kanadu ConnorMcDavid, označovaný za najlepšieho hráča súčasnosti. Teraz sa o post jednotky pobijú Samuel Hlavaj, Jakub Kostelný a Juraj Sklenár. Veríme, že aspoň jeden z nich napodobní úspech Denisa Godlu a potiahne Slovensko za medailou.

Máte svojho favorita? Stavte si s Fortunou!

Na šampionátoch do 20 rokov si v minulosti zahrali aj také osobnosti ako SidneyCrosby, Alexander Ovečkin či Tomáš Tatar. Popri sledovaní budúcich hviezd NHL si nezabudnite s Fortunou staviť na Slovensko či inú reprezentáciu. Jasným favoritom je domáca Kanada, ale do boja o celkové prvenstvo sa chcú dostať aj USA, Rusi, Švédi či Fíni.

Ak už teraz viete, kto podľa vás zvíťazí, potvrďte svoj názor aj stávkou. Vo Fortune každý nový registrovaný člen získa výhodný bonus – prvú stávku úplne bez rizika. Ak by vám tip nevyšiel, Fortuna vám vklad až do výšky 30 eur vráti naspäť a dá vám šancu na reparát. V stávkovaní vám navyše pomôže výborná aplikácia od Fortuny, ktorá prináša tie najpodrobnejšie analýzy a štatistiky. Stačí sa už len rozhodnúť, na koho stavíte.

Stavte na svojho favorita

