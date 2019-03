MS v hokeji sa blížia: Ministerstvo dopravy v nich vidí príležitosť, organizátori dolaďujú detaily

Ako Érsek pripomenul, keďže cestovný ruch spadá pod Ministerstvo dopravy a výstavby SR, šampionát je výbornou príležitosťou na jeho propagáciu. „Podporili sme to. Myslím si, že to bude mať efekt. Pokiaľ budem ministrom, pôjdeme touto cestou – cez významné športové podujatia a významných športovcov zo Slovenska dokážeme podporiť cestovný ruch,“ povedal.

Podľa neho Slovensko potrebuje takých návštevníkov, ktorí sa sem vrátia. Toto športové podujatie by pre nich malo byť prvou motiváciou na to, aby Slovensko spoznali. „Preto chcem povedať všetkým, ktorí budú na MS, aby sme spravili dobrý dojem na tých, ktorí sem prídu, oni sa radi vrátia. Nerobte vždy všetko na hranici biznisu,“ povedal s tým, že najväčším biznisom, napríklad aj pre reštaurácie, je to, že sa k nim ľudia vrátia. „Nechcime rýchlo zbohatnúť, robme veci krok po kroku a vtedy sa tí ľudia vrátia a vtedy je to pre nás obrovská vizitka,“ dodal.

Nemeček v súvislosti s finančnou podporou povedal, že na takéto podujatie sa zíde každé euro. V rámci jeho organizácie už dolaďujú detaily, ktorých je v súčasnosti veľa. „Dôležité je pre mňa to, že všetky tímy tu videli zázemie a hotely. Sú spokojné s tým, čo je pripravené,“ uviedol s tvrdením, že podstatná je tiež kvalita ľadu, na ktorú budú dohliadať špecialisti. Chce tak predísť problémom z vlaňajších MS v Dánsku.

Ubytovacie kapacity v Košiciach a v okolí sú podľa neho takmer úplne zaplnené. „S novým vedením mesta sme riešili, aby tí, ktorí budú mať lístky (vstupenky na zápas, pozn.), mali dopravu zadarmo,“ povedal. Ako hovorí, je to na dobrej ceste. Slovensko bude ako hokejovú krajinu reprezentovať i lokomotíva Macejko, ktorá je oficiálnym maskotom majstrovstiev sveta. Medzi hlavnými dejiskami hokeja budú fanúšikov prevážať reklamné IC vlaky. Bude pre nich zriadená aj fanzóna.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

Presscentrum by po posledných konzultáciách s Medzinárodnou hokejovou federáciou (IIHF) malo byť podľa jeho slov zriadené priamo na zimnom štadióne v časti hotela. Organizátori v súvislosti s rozostavanou budovou v blízkosti Steel arény riešia aspoň jej prekrytie v dolnej časti. „Je to škoda, lebo pred niekoľkými mesiacmi sme mali záruky, že to bude dostavané a že to bude jedna krásna budova,“ povedal Nemeček.

Slovenskí hokejisti budú hrať svoje zápasy v základnej skupine v Košiciach, čo teší aj rodeného Košičana a víťaza Stanleyho pohára Jiřího Biceka. „Nie je to len o športe, ale je to hlavne o ľuďoch, ktorí prídu sem na Slovensko, uvidia našu krajinu, naše pamiatky,“ povedal. Verí, že slovenský národný tím postúpi zo základnej časti medzi najlepších osem tímov sveta.