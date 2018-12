Čo je to Spread pri Obchodovaní na Forexe

Spread je jedným zo základných termínov, s ktorým sa pri obchodovaní na Forexe stretávame. Pokiaľ chcete obchodovať na Forexe a ostatných burzách, mali by ste vedieť, čo je spread a ako ho merať.

V tomto článku sa dočítate:

Čo je spread na Forexe

Kde nájsť spread - MT4 Spread

Ako spread merať

Najlepší indikátor spreadu v MetaTraderi

Prečo je forex spread dôležitý pre vašu ziskovosť

Forex Spread - MT4 Spread - Definícia

Na finančných trhoch a Forexe je spread rozdielom medzi nákupnou a predajnou cenou. V MetaTraderi (MT4 Spread) sa jedná o rozdiel medzi bid a ask cenou.

Z pohľadu brokera je tento spread jedným z hlavných zdrojov príjmov spoločne s províziou alebo swapovými bodmi.

Spread výpočet - ako na to

Rozdiel medzi nákupnou a predajnou cenou sa meria v pipoch alebo bodoch. Na Forexe je bod väčšinou štvrtou číslicou (niekedy druhou napr. pri USDJPY apod.) pri kurze dvoch mien. Príkladom môže byť kurz EURUSD (bid/ask) 1,1234/1,1235. Rozdiel medzi bid a ask cenou je 0,0001, čo je presne jeden pip. 1 pip má na EURUSD hodnotu 10 USD, pokiaľ by sme obchodovali celý lot.

Na ostatných finančných trhoch je MT4 spread tiež rozdiel medzi nákupnou a predajnou cenou v danom čase.

Výška spreadu sa u jednotlivých brokerov líši, ďalej sa líši spread podľa volatility na trhu a pri každom trhu je iný. Najobľúbenejšie obchodné inštrumenty majú nízky spread, napríklad DAX so spreadom 0,8 pipu alebo EURUSD so spreadom tiež okolo 0,8 pipu. Spread môže byť fixný alebo plávajúci, tu záleží na type brokera. Market makeri mávajú väčšinou fixné spready.

Brokeri zo spreadov majú zisk. K tržnému spreadu pripočítajú markup a tento spread vidíte v platforme. Akonáhle otvoríte pozíciu, vidíte v platforme stratu, to je dané práve spreadom. Jedná sa tiež o spôsob, ako hneď na prvý pohľad zistiť, aký je zhruba náklad na otvorenie a uzatvorenie pozície (bez poplatkov a swapov).

Každý online broker väčšinou uvádza typické rozpätie na stránke v špecifikácii kontraktu. V Admiral Markets sú typické MT4 spready a MT5 spready pri CFD kontraktoch na EURUSD, CAC40 alebo DAXu zhruba 0,8 pipu v priebehu hlavných obchodných hodín.

Príklad výpočtu spreadu pri obchodovaní

Hodnota spreadu v mene obchodného účtu závisí na veľkosti kontraktu, ktorý obchodujete a na hodnote pipu pri danom inštrumente, ďalej na výmennom kurze medzi USD a menou účtu.

Napríklad na Forexe je hodnota 1 pipu 10 jednotiek druhej meny. Pri EURUSD je hodnota pipu teda 10 USD.

Pokial je MT4 spread na EURUSD 0,8 pipu - hodnota spreadu je 8 USD. Túto čiastku musíte ešte previesť aktuálnym kurzom do kurzu, v ktorom máte vedený obchodný účet. Napr. Pri € účte by sa jednalo o 8:1,14 = 7,01 €. Pokiaľ by ste obchodovali s 10 lotmi, hodnota spreadu je 10x väčšia, takže 80 USD.

Príklad spreadu pri CFD kontrakte na DAX alebo CAC 40:

Pri jednom lote CFD CAC40 alebo DAX30 je typický spread 0,8 pipu. Hodnota 1 pipu je 1 euro na 1 lot - takže hodnota spreadu je 0,8 eur.

Hodnoty spreadu, ale aj veľkosti kontraktov se medzi brokermi líšia - overte si, aká je hodnota vašeho kontraktu a veľkosť spreadu.

V Admiral Markets môžete použiť demo účet a overiť si, ako veľký je spread, taktiež vám pomôže kalkulačka obchodníka, kde zistíte hodnotu pipu. Potom si jednoducho vypočítate hodnotu spreadu.

Faktory, ktoré ovplyvňujú výšku Spreadu

Aké faktory ovplyvňujú výšku spreadu?

Likvidita podkladového aktíva

Trhové podmienky

Objem obchodovaného finančného inštrumentu

Spread závisí na podkladovom aktíve. Čím viac sa s obchodným inštrumentom obchoduje, tím je likvidnejší, tím je tu viac hráčov a tým sú spready menšie. Na menej likvidných trhoch, ako napríklad zemný plyn, sú spready omnoho vyššie.

V závislosti na type brokera môžete mať spready fixné alebo variabilné. Je dobré spomenúť, že brokeri za výšku spreadu neručia v dobe zvýšenej volatility - vyhlašovania dôležitých správ či v okamžiku čiernej labute alebo ďalších neočakávaných správ.

Pokiaľ uvažujete o obchodovaní behom zasadania ECB (Evrópska centrálna banka) alebo FEDu (americká centrálna banka), nepredpokladajte, že budú spready rovnaké ako pri bežnej volatilite.

Forex účet bez spreadu

Zaujíma vás, ako je možné obchodovať bez spreadu?

Na žiadnom obchodnom účte u brokerov väčšinou nejde obchodovať bez spreadu, iba že by sa jednalo o krátkodobú promoakciu. Avšak existujú ECN účty, na ktorých je tržný MT4 spread väčšinou bez mark-upu a na účte platíte pri pokyne tiež poplatok za otvorenie a uzatvorenie pozície (komisiu). Nájdete tak brokerov s ECN účtami, kde môžete obchodovať EURUSD so spreadom napr. 0,3 pipu + komisia.

Admiral Markets ponúka účet Admiral.Prime, na ktorom nájdete nižšie spready + komisie. Komisia je 3 USD jednostranne - tzn. 6 USD celkovo za otvorenie a uzatvorenie pozície.

Aký je najlepší spread na Forexe?

Najlepší spread na Forexe je medzibankový spread. Medzibankový spread je skutočný spread na menovom trhu a rozdiel medzi cenamy BID a ASK. Ak chete získať prístup k medzibankovným spreadom, potrebujete ECN účet. Na tomto účte máte prístup k medzibankovým spreadom, avšak platíte komisiu za obchod.

Ako zobraziť MT4 spread a CFD spread priamo v MT4 platforme

Po otvorení obchodnej platformy MetaTrader 4 prejdite do okna Trh - mali by ste ho vidieť v ľavej časti platformy.

Teraz máte na sledovanie spreadu dve možnosti, ktoré sú v základnom nastavení obsiahnuté v MT4:

Kliknite pravým tlačidlom do okna Trh a vyberte možnosť Spread. Týmto spôsobom uvidíte aktuálny spread vedľa bid a ask ceny. Spread je vyjadrený v bodoch. Kliknite pravým tlačidlom do grafu a vyberte Vlastnosti

Druhá varianta zobrazí okno s parametrami, tu zvoľte záložku obecné a Zobraziť hladinu ponuky. Potom kliknite na OK.

Nákupnú cenu teda vidíte priamo v grafe červenou čiarou a vidíte aj vizuálne rozdiel medzi nákupnou a predajnou cenou. Rozdielom je aktuálny spread.

Avšak existujú taktiež ďalšie pohodlnejšie spôsoby, ako MT4 spread zobraziť a monitorovať na MetaTraderi 4.

Plugin Supreme Edition, ktorý je dostupný v Admiral Markets, obsahuje indikátor Admiral Spread, ktorý sa o všetko postará.

Ako zobraziť Spread v MT4 - Admiral Spread Indikátor

Tento ukazovateľ spreadu umožňuje v reálnom čase monitorovať spread a vykreslí najnižší a najvyšší dosiahnutý spread za časovú jednotku.

Ak chete tento indikátor spreadu použiť, jednoducho ho vložte do požadovaného grafu. Zobrazí sa v dolnej časti grafu ako samostatné okno, kde uvidíte priebeh spreadu. Pokiaľ si ho necháte pustený v grafe dlhšiu dobu, môžete monitorovať historický MT4 spread a napríklad aj spread v dobe vyhlasovania dôležitých správ.

Spread môžete tiež vidieť v ďalších pluginoch z MT4SE:

Expertný poradca «Admiral Mini Terminál»

Tento EA slúži predovšetkým k:

Rýchlému otvoreniu pozície

Rýchlemu a efektívnemu spravovaniu pokynov

Medzi nákupnou a predajnou cenou je zobrazená výška spreadu v aktuálnom čase. Umožňuje mať neustály prehľad o spreade, bez zmenšenia plochy vášho grafu (napríklad indikátorom Admiral Spread).

Ak chcete Mini Terminál používať, pretiahnite ho do grafu z okna Navigátor a kliknite na OK. Zobrazí sa vám v hornom ľavom rohu grafu v MT4.

Spready na Forexe - zhrnutie

Uvedomte si, ako veľký je u vášho brokera spread pri inštrumentoch, ktoré obchodujete. Vždy sa uistite, že máte nástroj - indikátor, ktorým môžete spready na Forexe a CFD inštrumentoch u brokera monitorovať a poprípade si ich porovnať s konkurenciou. Pre zistenie hodnoty spreadu použite MT4 spread výpočet: aktuálna hodnota spreadu (v pipoch) X hodnota pipu X mena účtu.

