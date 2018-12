Vianoce v znamení tradičných remesiel a folklóru

Aj vy patríte medzi milovníkov slovenských tradícii? Láka vás poznanie tradičných remesiel a radi by ste sa o tejto umeleckej práci dozvedeli viac? Ste milovníkmi ľudových piesní a chcete si pripomenúť niektoré z tradičných slovenských zvykov? Pozývame vás na Dni Vianoc do bratislavskej Incheby, kde to v týchto dňoch hýri vianočným folklórom a tradičnými remeslami a kde si ľudových motívov môžete užiť viac než dosť.