ZSSK prichádza s revolučnou novinkou: Bratislavu a Zürich spojí priamy rýchlovlak

Michaela Huber, členka predstavenstva ÖBB-Personenverkehr AG, a Filip Hlubocký, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSSK

Zdroj: ZSSK

Ráno nastúpite v Bratislave, popoludní ste v Zürichu. To všetko bez nutnosti prestupu. Od 9. decembra 2018 spojí Slovensko so Švajčiarskom priamy rýchlovlak Railjet xpress (RJX). Cestujúci tak vďaka Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) vôbec po prvýkrát v histórii pocítia komfort dopravy rakúskou vysokorýchlostnou vlakovou súpravou Viaggio Comfort, ktorá sa radí k najmodernejším v Európe. Maximálna rýchlosť 230 km/h, najvyšší stupeň bezpečnosti, pohodlie tried od Economy, First až po Business, bohatá ponuka reštauračného vozňa, veľkorysé „familyfriendly“ priestory pre rodiny s deťmi a vysoký komfort pre imobilných cestujúcich – to všetko predstavuje Railjet xpress.