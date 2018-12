Veronika po teste novej hydrosonickej kefky: Nosím ju všade so sebou!

Kúpeľňová kráska s poriadnou výdržou

Keď puzdro otvoríme, konečne sa dostávame k tej nádhere! Naozaj nepreháňam. Kefka má nádherný dizajn. Je vyrobená z bieleho matného materiálu, opäť má na sebe veľmi elegantne premyslené detaily. Modré podsvietenie je prekrásne. Pri kefke sú pribalené 3 čistiace hlavičky – Power, Sensitive a Single, ktoré sú zo zadnej strany jemnučko pogumované a sú krásnej bledomodrej farby.

Ku kefke je pribalený manuál v slovenčine, ktorý odporúčam pred používaním celý preštudovať – najmä ľuďom, ktorí majú prvý kontakt s elektronickou kefkou. Manuál je stručný, jasný a odpovie vám na všetky základné otázky ohľadne začiatkov používania kefky.

Ja som kefku začala používať ešte v deň, keď mi bola doručená. Bola nabitá cca nad polovicu, v manuáli sa píše, že kefka sa dodáva nabitá na 75%, čiže môže byť. Zuby si s ňou umývam 2–3 razy denne. Ráno a niekedy poobede 2 minúty a každý večer používam aj hlavičku Single na ďalšie 2 minúty. Teda v priemere denne kefku používam cca 7 minút. Prvý raz som ju nabíjala po 6 dňoch používania, čiže vydržala nabitá približne 45 minút. Pri nabití na 100% to vychádza na hodinu a to je za mňa veľké pozitívum, pretože kefku si môžete vziať i na cesty, bez potreby častého nabíjania.

(Prí)jemná v každom ohľade

Priznám sa, že pred prvým umývaním zubov som bola zvedavá, no po zlej skúsenosti s elektrickými kefkami som mala aj rešpekt. Mám veľmi malé zuby, preto mi manuálne kefky Curaprox vyhovujú v tom, že majú menšiu hlavičku z ultra jemných vlákien, ktoré mi neškriabu ďasná. Na prvé umývanie som si vybrala hlavičku Sensitive a postupne som prešla všetky režimy umývania. Kefka ma veľmi príjemne prekvapila. Má malú a skvele tvarovanú hlavičku, ktorá je naozaj extrémne jemná. A hlavne – hydrosonický pohyb kefky je k zubom veľmi jemný a na zuboch pohyby kefky takmer necítite. Na ďasnách zo začiatku kefka šteklí, ale to je o zvyku. Ďasná nie sú vôbec podráždené ani poškriabané. Keď si po umývaní prejdem po zuboch, sú hladké, lesklé a mám pocit dokonalého vyčistenia.

Na druhé umytie som bola „odvážnejšia“ a použila som hlavičku Power. Na dotyk sa zdá hlavička Sensitive mäkšia, no pri umývaní rozdiel necítiť, obe sú šetrné. Obe hlavičky majú výborný sklon a dostanete sa pohodlne aj do zadných priestorov. Na umývanie zvyknem používať prvé 2 režimy kategórie Smile, absolútne mi vyhovujú. Posledný režim tejto kategórie – najsilnejší – je na moje zuby troška prisilný a v tomto jedinom prípade už začínam cítiť pohyby hlavičky intenzívnejšie a pri dlhšom umývaní to nie je príjemné. Práve preto ale kefka ponúka 7 rôznych režimov, aby si mohol vybrať naozaj každý.

Dokonale čisté zuby pohodlným spôsobom

Kefka má veľmi tichý chod. V mojom prípade môžem porovnať s inou elektrickou kefkou, ktorá doslova vrčala. Telo kefky vám v ruke určite vibrovať a skákať nebude, prenáša naozaj len jemný pohyb, ktorý počas umývania ani nevnímate. Používala som ju aj skoro ráno, keď všetci ešte spali a už zo zvyku som pozatvárala všetky dvere. No nikto ani len netušil, že som kefku používala.

Za najväčšiu výhodu tejto kefky v porovnaní s manuálnou kefkou považujem fakt, že za 2 minúty si vyčistíte zuby tak dokonale, ako si, dovolím si tvrdiť, nevyčistíte ani za 15 minút umývania manuálnu kefkou. Nestačí však kefkou len prechádzať po zuboch – ak chcete mať zuby naozaj čisté, odporúčam kefkou jemne krúžiť, ale netlačiť. Toto môže zo začiatku robiť trošku problém ľuďom, ktorí len začínajú s používaním elektrickej kefky. Ja som si veľmi zvykla na používanie single hlavičky, ktorú do ústnej hygieny zaraďujem každý deň. Krásne čistí priestory okolo krčkov a predchádzam tak vzniku zubného kameňa!

Nepohnem sa bez nej ani na krok

Ak by som mala zhrnúť výhody a nevýhody kefky, tak za jediné nevýhody by som označila:

vyššiu cenu (aj keď som presvedčená, že jej pravidelným používaním ušetríte na zubároch a dentálnych hygienach, pretože zubára budete navštevovať len na preventívnych prehliadkach)

zvuk kefky trochu pripomína zubársku vŕtačku

A výhody:

dokonale čisté zuby za 2 minúty

silná batéria, ktorá vydrží viac ako týždeň bez nabitia

prenosné puzdro v cene kefky

možnosť nabíjania cez USB port

3 čistiace hlavičky v balení

časovanie umývania, 7 čistiacich režimov

vhodná pre ústnu hygienu detí a čistenie zubov so zubným strojčekom

prekrásny dizajn

Ja budem kefku Hydrosonic ORTHO od CURAPROX určite odporúčať každému v mojom okolí a nosím ju so sebou úplne všade. Mám po použití dlhodobo pocit čistých zubov a sviežej ústnej dutiny. Netvorí sa mi toľko zubného kameňa v okolí zubných krčkov, umývanie je pre mňa oveľa jednoduchšie ako predtým a čo je hlavné, na každé ďalšie umývanie zubov sa naozaj teším.