OMV v zime poskytuje perfektnú starostlivosť o vaše auto

Zimná sezóna dá zabrať každému autu. Zvyšuje sa zaťaženie motora a s ním i nároky na kvalitné palivo. Výkon však nie je to jediné, čo v drsnom počasí trpí. Celkovú kondíciu ovplyvňuje aj to, ako sa vodiči starajú o auto zvonka.

Sneh, posypová soľ, štrk a blato dokážu vozidlá poškodiť veľmi rýchlo. Potrebná pozornosť je pritom dostupná napríklad na nových umývacích linkách TOP WASH na čerpacích staniciach OMV.

„V OMV ročne umyjeme státisíce vozidiel, takže vieme, ako by mala kvalitná starostlivosť vyzerať. Vieme i to, že venovať zvýšenú pozornosť karosérii, podvozku a kolesám je zvlášť potrebné v zimnom období, keď je vozidlo vystavené mimoriadne nepriaznivým vonkajším vplyvom. Čisté auto je navyše zrkadlom pozorného majiteľa,“ hovorí Ladislav Czorič, Expert Shop Supply Chain and Car Wash, OMV Slovakia.

Autoumyvárky TOP WASH na čerpacích staniciach OMV sú vybavené kefami, ktoré sú mimoriadne šetrné k laku. Zároveň však dokážu dôkladne vyčistiť aj tvarované plochy, takže sú zárukou intenzívneho a pritom veľmi jemného umytia, čím perfektne napĺňajú sľub našej značky „We care more – staráme sa viac“.

Nemenej dôležitý je aj podvozok vozidla. V zimnom období naň vplýva veľa agresívnych nečistôt ako napríklad soľ, posypový materiál a podobne. Čistotu podvozku na linkách OMV zabezpečí kvalitné vysokotlakové čistenie.

V zime je navyše potrebná zvýšená ochrana laku. Tú možno jednoducho zabezpečiť použitím vosku TopWAX. Kvalitná voda do ostrekovačov Caristal má zase vynikajúce čistiace účinky a zároveň je šetrná k všetkým častiam vozidla.

Programy umývacej linky sú podrobované pravidelným kontrolám kvality, aby sa vodiči mohli vždy spoľahnúť na vysoký štandard starostlivosti. Navyše, spĺňajú aj tie najnáročnejšie environmentálne opatrenia. Najmodernejšie kanalizačné a separačné zariadenia zaručujú ekologickú likvidáciu zvyškových látok. Vodiči majú záruku, že o smolu, nečistoty z ciest, zvyšky asfaltu či všetko, čo sa na auto na zimných cestách nalepí, sa OMV ekologicky postará.

Pre ešte väčšie pohodlie zákazníkov má sieť čerpacích staníc OMV k dispozícii aj dva umývacie tunely. Nájdete ich na diaľničnej čerpacej stanici OMV v Lamači v smere do mesta a na novo zrekonštruovanej čerpacej stanici na Einsteinovej ulici smer na Prístavný most.

V prípade toho najmodernejšieho zariadenia nemusíte počas umývacieho procesu ani vystúpiť z auta. Vaše vozidlo je počas umývacieho procesu spolu s vami posúvané automaticky cez jednotlivé umývacie fázy na páse. Umývanie je výkonnejšie a rýchlejšie no aj napriek tomu je Vášmu autu venovaná kompletná starostlivosť s použitím najkvalitnejšej nemeckej chémie.

Navyše, súčasťou umývacieho procesu je aj predumytie.

Prečo v zime využívať umývacie linky TOP WASH:

Posypová soľ má korozívne účinky na ochranný náter podvozku. Pravidelné umývanie odstráni nielen soľ, ale aj zvyšky asfaltu a skryté nečistoty.

Intenzívne čistenie špeciálnymi kefami ochráni kolesá a disky

Vysokokvalitný vosk dodá laku lesk a karosérii ochranu pred nepriazňou počasia

Čerpacie stanice OMV poskytujú samoobslužnú starostlivosť o auto aj zvnútra

