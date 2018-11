Black Friday pokračuje! Užite si až 50% zľavy na vybrané modely bielizne

Nestihli ste veľké piatkové výpredaje? Nezúfajte! Stále máte šancu doplniť svoj bielizník o nové kúsky alebo nakúpiť darčeky svojim blízkym so zľavou až do 50 %. Máme pre vás tipy na krásnu spodnú bielizeň, zvodnú nočnú košieľku a teplý župan.

Rafinovaná a zároveň nevinná

Ženy si ju chvália, že skvele sedí a tiež úžasne vyzerá. Reč je o podprsenke Angelia. Má trojuholníkové košíčky so zvislými švami, ktoré dokonale spevnia a zaguľatia prsia. O parádu sa postará jemná čipka. Plynule prechádza z košíčkov až na ramienka, takže váš dekolt krásne orámuje. Návrhári mysleli aj na ženy s väčším dekoltom, a tak je pri väčších veľkostiach zapínanie rozšírené na tri háčiky. Angelia je skvost medzi podprsenkami, preto niet divu, že si ju obľúbili už tisícky žien.

Mercedes. Rýdzo ženská záležitosť

Reč nie je o automobiloch s ikonickou trojcípou hviezdou. V podprsenke Mercedes sa snúbi nadčasový dizajn so špičkovým prevedením. Má totiž polovystužené košíčky šité do tvaru písmena T, ktoré vyčarujú krásny, zaguľatený dekolt. Povrch podprsenky je bohato zdobený ornamentálnym vzorom, zatiaľ čo vrchná časť košíčkov prechádza do jemnej čipky. A ako perla sa v strede skvie malá bižutériová ozdoba.

Keď bielizeň čaruje

Podprsenka, ktorú nie je vidieť, perfektne drží a robí krásny dekolt? Nemusíte čakať na zázrak. Ten už sa stal, keď vznikla podprsenka Wonderbra Ultimate bez ramienok. Úplne hladké košíčky s výstužou v tvare rúk vaše prsia nadvihnú a špeciálne silikónové bodky po obvode zariadia, že sa podprsenka nepohne ani o kúsok. Navyše je šitá v strihu bardot, takže ju môžete bez obáv nosiť aj do hlbokého výstrihu. Ideálna voľba pre prichádzajúcu plesovú sezónu.

Pre krásne snenie

Nočná košieľka Loris je presne tým kúskom oblečenia, ktorý nechcete ráno vyzliecť, a potom sa naň celý deň tešíte. Hebký satén, jemná čipka zdobiaca dekolt a nezvyčajný metalický odtieň zariadia, že sa budete cítiť ako kráľovná.

Ako si užiť sychravé dni?

Predstavte si, ako prídete po náročnom dni domov, dáte si kúpeľ a necháte sa rozmaznávať. Presne pre takéto chvíle bol stvorený župan Blue Star. Je vyrobený z jemného froté, ktoré vás zahreje a pohladí na tele aj na duši. A vďaka originálnej plastickej potlači hviezd sa budete cítiť ako v siedmom nebi.

