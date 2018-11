Vianočná transformačná liečivá meditácia a beseda s KARAIMI

Meditácia je základom zámerného tvorenia života a tou najefektívnejšou metódou vlastného čistenia, liečenia a transformácie stresu a ľudskej bolesti do sily, radosti a lásky. Spoločne sa zladíme s rytmom Zeme a načerpáme energiu tohto výnimočného ročného obdobia. Vedome sa zastavíme a spočinieme v liečivej sile srdca.

Pozývame Vás do Banskej Bystrice, kde v Múzeu SNP dňa 15.12.2018 od 19:00 prebehne veľká meditácia a následne beseda s KARAIMI, ktorej súčasťou budú čerstvé informácie z jej pobytu v Kolumbii u Kogi - pôvodného národa nositeľov neprerušených tradícií zemskej spirituality.

Sprievodným programom večera bude premietanie mimoriadnych 3D animácií Filipa Zárubu z jeho filmu Bufo Alvarius- The Undeground Secret. Slávnostný večer bude moderovať Lucia Eon Vonchitzki (Špaková).

Kto je KARAIMI? Žena nadčasovej hĺbky, moderná šamanka prenášajúca spiritualitu pôvodných učení do súčasného života.

KARAIMI vedie každoročne veľké obrady k spoločnej duchovnej práci a vedomému napojeniu na rytmus Zeme a prírodnej sily v dňoch významných pre kolektívne vedomie, dňoch špeciálnych vesmírnych konštelácií, slnovratov či rovnodenností. Tým pokračuje v práci pôvodných ženských mystérií a ich poslaním predávať a oživovať posolstvo a víziu Zeme a pomáhať tak ľudskému spoločenstvu k zladeniu sa s prírodnými silami.

So zemskou energiu však KARAIMI pracuje na ďalších posvätných miestach našej planéty. Obľúbila si predovšetkým Maltu pre jej nadčasovú krásu a pamäť pôvodných ženských chrámov a zasvätenia. Dvakrát ročne tam so sebou berie nové záujemkyne k zasväteniu do ženského spoločenstva a prácu so ženskou energiou v miestach úzkeho kontaktu so silami Zeme a mystérií zaniknutých civilizácií. Vlastnou duchovnou silou im sprostredkováva hĺbku napojenia a sprevádza ich k duchovnej transformácií a načerpaniu síl a odvahy k ďalšiemu osobnému rastu.

Zdroj: KARAIMI

Ďalšie dôležité miesto, kam pozýva ženy na vedomú púť a prácu na svojom duchovnom raste je momentálne Kolumbia, kde objavuje a študuje pôvodné učenie s neprerušenými líniami živého napojenia na vedomie Zeme a pracuje na ich podpore a zachovaniu. Je zakladateľkou nadačného fondu Živá Zeme, ktorý podporuje mamos - duchovného vodcu národa Kogi, ktorý ukrytý vysoko v neprístupných oblastiach pohoria Sierra Nevada drží víziu pôvodných obyvateľov planéty a ako naši starší bratia strážia učenie potrebné k zachovaniu života na Zemi a nepretržite pre nich pracujú pri svojich obradoch. Ich podporou pomáhame ako našej planéte, tak aj sami sebe. Predávajú nám totiž učenie pre udržateľný život na Zemi s duchovným rozmerom, ktorý je teraz tak žiadaný a potrebný.

KARAIMI je doma v magických Haluziciach pri Kyjove, kde ako autorka úspešných zážitkových workshopov tvorivého sebarozvoja a osobnej vízie pracuje so skupinami ľudí na ich osobnom raste a transformácii, vedie meditácie a obrady a kam pozýva ďalších šamanov a mágov k vytváraniu vysoko vibračného procesu pre prácu na transformácií kolektívneho vedomia a zvyšovania vibrácií Zeme.

Pokiaľ cítite, že by ste radi podporili váš vlastný osobnostný rast, prechod do ďalšej úrovne transformácie, a tiež spoločnou energetickou prácou pre Matku Zem, príďte sa pripojiť. Tešíme sa s láskou na každého z vás. Vstupenky si môžete zakúpiť v sieti

Radi by sme vás tiež pozvali na druhé predvianočné stretnutie s KARAIMI. Uskutoční sa počas jedného zo štyroch zásadných dní v každom kalendárnom roku, v deň Zimného slnovratu. Tento rok to bude v piatok 21.12.2018 a tento deň je kľúčovým okamihom každého uplynulého roku. Vtedy totiž všetko znovu začína…

Srdečne Vás pozývame do divadelnej arény Rock Opera v Prahe, kde 21.12.2018 od 19:00 prebehne spoločná veľká meditácia s KARAIMI, ktorú budú sprevádzať hudobní hostia, skvelí muzikanti MAOK - gitara, spev a Miloš Vacík - bicie nástroje a perkusie, Papis Nyass - bubny a Richarch Klíčník - husle. Sprievodným programom meditácie bude premietanie mimoriadnych 3D animácií Filipa Zárubu z jeho filmu Bufo Alvarius - The Undeground Secret. Slávnostný večer bude moderovať Lucia Eon Vonchitzki (Špaková).

