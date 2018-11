Cukrovkári, pozor! Prečo je nutné venovať extra pozornosť pokožke a nohám?

Koža diabetika je citlivejšia, veľmi často suchá a popraskaná. Zároveň je omnoho náchylnejšia na kožné ochorenia (kvasinkové, hubové, bakteriálne) než koža zdravého človeka. Rany sa hoja horšie. Aj malé zranenie môže viesť k vážnym komplikáciám, v krajnom prípade až k amputácii končatiny. Preto je potrebné sa o pokožku pravidelne a dôkladne starať a prípadné ochorenia kože začať čo najskôr liečiť. Odborníci z lekární Dr.Max odporúčajú pri starostlivosti dodržiavať niekoľko základných pravidiel.

Správna starostlivosť o pokožku

, ktoré pokožku nedráždia a nevysúšajú. Dávať prednosť sprchovaniu pred kúpaním .

. Zvýšenú pozornosť je nutné venovať najmä . Na premastenie kože a ďalšiu starostlivosť o ňu existuje špeciálna kozmetika pre diabetikov. O jej správnom výbere je možné poradiť sa v lekárni.

, je nutné ranu umyť čistou vodou a prekryť nepriľnavým sterilným obväzom. Na dezinfekciu rán nie je vhodné používať prípravky s obsahom jódu, peroxidu alebo alkoholu – môžu podráždiť kožu. Prejavy „diabetickej nohy“ patria k najobávanejším komplikáciám diabetu. V 75 % prípadov je možné im zabrániť.

Správna starostlivosť o nohy­

Nohy je vhodné každý deň dôkladne prezrieť, starostlivo umyť a osušiť. Zvýšená pozornosť by mala byť venovaná oblastiam medzi prstami.

mastnými alebo hydratačnými krémami. Najvhodnejšie je používať špeciálnu kozmetiku pre diabetikov.­ Stvrdnutá koža sa odstraňuje pemzou a nechty sa strihajú vždy rovno.­

z dôvodu možného poranenia ostrými predmetmi. Veľmi dôležitá je ochrana pred otlakmi z topánok . Pred každým obutím je nutné skontrolovať, či v topánke nie sú kamienky, zhrnutá vložka alebo ponožka.

Tá by mala mať tuhú podrážku, mäkkú vložku a nesmie nikde tlačiť. Ideálna je obuv bez vnútorných švov, z priedušného materiálu s výškou podpätku do 2 cm. Špeciálna obuv pre diabetikov je v ponuke v niektorých lekárňach a v predajniach zdravotníckych potrieb. Vždy je dôležité nosiť ponožky . A to i v prípade, ak ide o otvorenú obuv.

. Takisto je nutná opatrnosť pri používaní najrôznejších elektrických vyhrievacích podušiek. Existuje veľké riziko prípadného popálenia. Chodidlá by mali byť prezreté pri každej návšteve u lekára.

Vedeli ste, že

Na Slovensku pribudne každoročne v priemere viac ako 22 000 nových diabetikov. Ku koncu minulého roka pritom evidujeme v našej krajine viac ako 350 000 pacientov, ktorí sú s týmto ochorením v starostlivosti lekárov. Zaujímavé, či skôr alarmujúce, je zistenie Medzinárodnej diabetologickej federácie (International Diabetes Federation), podľa ktorej takmer 25 % osôb s cukrovkou na Slovensku nevie, že týmto ochorením trpí.

Zdroj: Dr.Max

Prevencia ako účinný nástroj

Účinným spôsobom, ako sa s nelichotivým faktom nevedomosti o výskyte cukrovky vyrovnať, je včasná diagnostika a prevencia. Tá je aj predmetom v poradí už tretej odbornej kampane zameranej na túto civilizačnú chorobu.

Po úspešných kampaniach v rokoch 2016 a 2017, do ktorých sa zapojilo takmer 33 000 ľudí, prichádzajú lekárne Dr.Max v spolupráci so Slovenskou diabetologickou spoločnosťou s ďalšou edukačnou kampaňou. V rámci preventívnej akcie s názvom „Majte svoj cukor pod kontrolou“, ktorá sa koná od 12. do 16. novembra 2018, teda symbolicky v týždni, keď si pripomíname Svetový deň diabetu (14. novembra), si môžu záujemcovia v lekárňach Dr.Max nechať odmerať hladinu glukózy a o výsledkoch sa následne poradiť s odborne vyškoleným personálom lekárne.

„Meranie trvá len pár minút. Ideálne je dostaviť sa ráno nalačno, t. j. minimálne 8 hodín po poslednom jedle. Ak stanovujeme hladinu cukru v krvi počas dňa, je vhodné pred meraním nejesť aspoň 2 hodiny. Z prsta odoberieme malé množstvo krvi a ihneď oznámime výsledok,“ uviedla Jana Varsová, špecialistka na odborné kampane Dr.Max.

Zoznam lekární, kde bude v týždni od 12. do 16. novembra prebiehať odborná kampaň spojená so špecializovaným meraním a poradenstvom nájdete na stránke http://www.drmax.sk/lekarne.

