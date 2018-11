Kedy bude koniec realitným podvodníkom?

„Väčšinu klientov realitných kancelárií tvoria bežní občania, ktorí riešia svoju bytovú otázku. Na realitných obchodoch tak majú najväčší podiel predaje rezidenčných nehnuteľností – čiže nehnuteľností určených na bývanie,“ konštatuje Mojmír Plavec, tajomník Realitnej únie Slovenskej republiky. Legislatíva na Slovensku nevyžaduje od realitných kancelárií štandardizovanú úroveň odbornosti alebo konkrétny rozsah služieb, preto v praxi existujú značné rozdiely v kvalite poskytovaných realitných služieb.

Zdroj: kataster.skgeodesy.sk

K oveľa bezpečnejšiemu a prehľadnejšiemupriebehu transakcie dnes prispievajú aj elektronické služby katastra nehnuteľností. Vďaka nim sú prístupné informácie, vďaka ktorým sa dá o predávanej či kupovanej nehnuteľnosti zistiť všetko podstatné.

Všetko je na nete

Klient od realitnej kancelárie očakáva, že realitný obchod prebehne bez komplikácií a predávajúci, resp. kupujúci neutrpí žiadnu škodu na majetku. „Preto by mal každý dobrý maklér v prvom rade preveriť stav nehnuteľnosti na liste vlastníctva. Dnes sa dajú zistiť všetky údaje o nehnuteľnosti cez najmodernejšiu z katastrálnych aplikácií aj priamo na mieste obhliadky,“ prízvukuje Mojmír Plavec.

Aplikácia Mapový klient zobrazuje všetky dostupné údaje o nehnuteľnosti a umožňuje preveriť vlastnícke vzťahy a ešte aj susedov v okolí. Údaje z katastra sa aktualizujú na 24-hodinovej báze a sú k dispozícii online.

Potenciálni kupujúci ďalej očakávajú, že maklér sleduje nehnuteľnosť počas celej doby obchodu, aby sa napríklad nestalo, že sa kupovaný byt počas rezervácie či obchodnej transakcie ocitne v exekúcii alebo je zaťažený v prospech tretej osoby – napríklad ako zábezpeka hypotekárneho úveru.

„Maklérom zjednodušuje ich prácu možnosť automaticky sledovať listy vlastníctva. Nastavená notifikácia v prípade akejkoľvek zmeny vlastníckych vzťahov upozorní makléra na zmenu – a ten zasa môže informovať svojho klienta,“ hovorí o využívaní elektronických služieb katastra zástupca Realitnej únie.

Maklér musí usmerniť klienta

Ďalšou kapitolou je potom stanovenie optimálnej ceny. Osvedčenou metódou je porovnanie s podobnými nehnuteľnosťami ponúkanými na trhu. Zohľadniť treba aj časový faktor – predávajúci, ktorého tlačí čas, musí byť pripravený na kompromis, ak chce byt alebo dom rýchlo predať.

Veľkú rolu zohráva lokalita, v ktorej sa nehnuteľnosť nachádza, ale aj iné jej výhody či nevýhody, čo je, samozrejme, subjektívny faktor. Niekomu môže prekážať, že byt nemá ústredné kúrenie, ale vlastný kotol, pre iného je to výhoda. Niekto trvá na tom, že chce byt slnečný, iný preferuje príjemný chládok. Pokiaľ sú očakávania predávajúceho či kupujúceho nerealistické, a to býva neraz, maklér ho musí taktne usmerniť. Samozrejme, tak, aby konal v jeho prospech. Teda nemal by napríklad predávajúceho tlačiť k neprimerane nízkej cene len preto, aby sa obchod podaril.

Napokon prichádza posledná fáza v podobe samotnej transakcie. Nadobudnutie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti bez právnych alebo faktických problémov ide ruka v ruka s bezpečnou úhradou kúpnej ceny.

Dôveruj, ale preveruj

Táto fáza býva často predmetom nedorozumení – kupujúci nechce pustiť peniaze z ruky, kým byt nie je jeho, ale predávajúci nechce prepísať byt, kým nemá peniaze. Obchod vždy predpokladá istú mieru dôvery, vďaka elektronizácii ho však majú všetky strany pod kontrolou.

O tejto najcitlivejšej časti obchodu Mojmír Plavec hovorí: „Bezpečným spôsobom financovania je úhrada formou hypotekárneho úveru. Pokiaľ kupujúci platí vlastnými peniazmi, mala by spoľahlivá realitná kancelária dbať na to, aby tieto prostriedky boli počas prepisu nehnuteľnosti uschované u notára alebo vinkulované v banke. Na základe dohody Úradu geodézie, kartografie a katastra s notárskou komorou teraz notári môžu využívať informačný systém katastra. Vďaka tomu nie je nutné ísť s listom vlastníctva k notárovi – stačí len oznámiť zmenu a notár sám skontroluje, či sú splnené všetky podmienky na to, aby mohli byť peniaze vydané predávajúcemu.“

Elektronické služby katastra šetria nielen realitným kanceláriám, ale najmä klientom čas, peniaze – a veru aj nervy. Čo sa zatiaľ nepodarilo regulovať, je kvalita jednotlivých realitných sprostredkovateľov a ich služieb. Tu veľa záleží na klientovi a jeho ostražitosti, aby o svojom realitnom maklérovi získal dostatok referencií a presvedčil sa o jeho spoľahlivosti. V čase, keď je všetko na webe, by to nemal byť problém. Skvalitňovaním elektronických služieb a aplikácií sa znižuje riziko pre predávajúcich a kupujúcich pri prevode nehnuteľností.

