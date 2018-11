Ktorý kraj Slovenska si požičiava najviac?

Medzi východom a západom je odveký boj, v rámci ktorého sa ľudia z opačných kútov krajiny porovnávajú v športových úspechoch, kvalite bývania, v zárobkoch a v mnohých iných oblastiach. My sme sa pozreli na to, kto z nich si viac požičiava. Bratislavčania alebo Košičania? A ako sú na tom ostatní Slováci?

Súboj východu a západu krajiny v prípade objemu spotrebných úverov vyhrávajú Bratislavčania. Kým obyvateľ bratislavského kraja si v poslednom roku od Poštovej banky v priemere požičal 11 284 eur, v košickom kraji to bolo priemerne iba 7 107 eur – teda najmenej zo všetkých Slovákov. Dôvodom tejto nerovnováhy sú aj vyššie príjmy v hlavnom meste. „Pri poskytovaní úveru však banka neposudzuje iba výšku platu, ale aj celkovú zadlženosť klienta,“ konštatuje hovorkyňa Poštovej banky Lýdia Žáčková.

Zima bohatá na pôžičky

Ak sa pozrieme na vekovú štruktúru žiadateľov o spotrebný úver, najviac sa zadlžujú tridsiatnici. V priemere si za posledný rok požičali 9 809 eur. Len o 29 eur menší úver si brali v rovnakom období štyridsiatnici. Najmenej si požičiavali seniori v dôchodkovom veku, čo taktiež súvisí s ich príjmom.

Bratislavčania sa líšia od ostatných Slovákov aj v tom, kedy si berú najvyššie pôžičky. Kým v Trnave, Trenčíne, Žiline, Banskej Bystrici, Prešove a Košiciach sa zadlžujú najviac v decembri, v prípade Nitry v novembri, v bratislavskom kraji to bol január. „Dôvodom takéhoto správania sú, pravdepodobne, vianočné nákupy. V prípade Bratislavy, ktorá má blízko do Rakúska, môžu byť príčinou tamojšie novoročné výpredaje,“ vysvetľuje Lýdia Žáčková. Na úvery je však stále najbohatšie práve predvianočné obdobie. Nepožičiavame si len na darčeky, ale aj na tovary a služby, ktoré obchodníci v tomto čase ponúkajú s výraznými koncoročnými zľavami. Niet sa čomu čudovať, že práve zaver roka predstavuje pre peňaženku najväčšiu záťaž.

Úver, ktorý vás naučí šetriť

Na preklenutie finančne náročnejšieho obdobia vám pomôže Dobrá pôžička od Poštovej banky, ktorá vás zároveň namotivuje k šetreniu. Klienti ju získajú bez poplatku za poskytnutie so zvýhodnenou sadzou, zároveň s možnosťou nasporiť si na nevyhnutné, či na vysnívané veci, aby si na ne už viac nemuseli požičiavať. „Každému, kto si od začiatku novembra požičia v Poštovej banke, pošleme až do 50 eur na sporiaci účet Rezerva. Takto chce Poštová banka motivovať Slovákov, aby si vytvárali finančný vankúš, vďaka ktorému sa už v budúcnosti nebudú musieť zadlžovať,“ vysvetľuje pohnútky spojiť úver so sporením Lýdia Žáčková, hovorkyňa Poštovej banky. Viac na www.postovabanka.sk.

- reklamná správa -