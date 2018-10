Album rusínskych ľudoviek Štefana Šteca trhá rekordy predaja, naživo zaznejú na jeho turné!

Rusínske ľudovky sú v kurze! Postaral sa o to charizmatický Štefan Štec, ktorý ich zviditeľnil už počas súťaže „Zem spieva“. Publikum strhol natoľko, že dodnes rado objavuje čaro tejto krásnej hudby. Jeho album "Poleťiv by´m na kraj svita" je na trhu už pár mesiacov a stále je v kurze.

„Predaj prekonal moje očakávania. Stále sa drží na prvých priečkach na Slovensku a to mu konkuruje populárna hudba známych interpretov! Mám nádhernú spätnú väzbu nielen od Rusínov či východniarov, ale od ľudí z celého Slovenska. Dokonca si ho ľudia zaobstarali aj do zahraničia. Veľa CD putovalo do USA, kde žije množstvo našich krajanov, ale v poslednom čase začína rezonovať napríklad aj na Ukrajine. CD sme sa snažili nahrať tak, aby bolo aj o niekoľko rokov stále aktuálne a prispelo k uchovávaniu možno už aj zabudnutých piesní,“ vysvetľuje Štefan Štec.

Mladý umelec teraz nádherné rusínske piesne zaspieva naživo aj na svojom prvom turné. Fanúšikovia sa majú na čo tešiť.

Zdroj: peterivan.com

„Určite zahráme piesne, ktoré sú už známejšie ako „Oj na hori dva duby“, „Leťiv ptašok“, „Oj zahraj mi muzikante“, „Idu sobi“, „Hora, hora“ či „Huculku“. Samozrejme, zahráme i titulnú skladbu „Poletiv by´m na kraj svita“, tam si však pozveme našu hosťku na bratislavskom koncerte, Ľubku Čekovskú, ktorá nám upravovala túto pieseň. Spoločne s ňou zahráme tiež v novej úprave známu rusínsku pieseň „A na našym dvori“. V rámci turné by sme však chceli prezentovať aj novinky. Aranžmá im robil primáš hudby, ktorá ma sprevádza, Dominik Maniak. Tie sú však prekvapeniami,“ dodáva s úsmevom Štefan Štec.

Úspešný Rusín si na svoje prvé turné pozval naozaj kvalitných hostí. V Prešove s ním vystúpi Peter Bič s kapelou a v Bratislave Ľubica Čekovská.

„Števo je úžasný spevák, ktorého nenadarmo nazývajú rusínskym Karlom Gottom. Zoznámili sme sa vlani, niekoľkokrát sme už spolu vystupovali, dokonca aj na festivale Východná. Keď ma pozval na turné, veľmi ma to potešilo. Rád si s ním zaspievam rusínske ľudovky, ale zahráme s kapelou aj naše novinky „Skúšame sa nájsť“, „Nedívaj sa tak“ a ďalšie,“ vyznal sa Peter Bič.

„Štefan Štec je mimoriadny spevácky zjav, ktorý oživuje starú rusínsku hudobnú kultúru a svojim zanietením ju takto pomáha zachovávať pre ďalšie generácie. Prajem mu všetko dobré a úspech, ktorý si zaslúži,“ uzavrela Ľubica Čekovská.

Štefan Štec zaujal vo folklórnej šou RTVS „Zem spieva“. Pôsobí ako redaktor národnostného rusínskeho vysielania v RTVS v Košiciach. Je tiež umeleckým vedúcim Folklórneho súboru Hornád. Lístky na koncerty si môžete kúpiť v sieti predpredaj.

Štefan Štec - Poleťiv by'm na kraj svita tour 2018:

6.11.2018 Prešov, Kino Scala (hosť: Peter Bič Project)

10. 11.2018 Lučenec, Tančiareň a pivovar Franz

15. 11. 2018 Bratislava, Ateliér Babylon (hosť: Ľubica Čekovská)

Poleťiv by'm na kraj svita

