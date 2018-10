Diamantový prsteň = miláčik žien

Zdroj: ALO diamonds

Prečo ženy milujú diamanty? Je to kvôli ich kráse, vzácnosti, či pre obdiv okolia, ktorý nimi získame? Dôvodov je mnoho. Veď diamanty sú najlepším priateľom žien, ako spievala nesmrteľná Marylin Monroe. Vo vašej šperkovnici by preto nemali chýbať. Budú to extravagantné diamantové kúsky, ktoré zaujmú hneď na prvý pohľad? Alebo sa prikloníte skôr k nadčasovej klasike?