Miliónová pozvánka na koncert! Prichádza hiphopová udalosť roka

Organizátor aj interpreti jasne naznačujú, že sa chystá niečo iné, nové a nevídané. „Inovácia je hlavným predpokladom napredovania a preto sa snažíme naše koncerty posunúť na úplne iný level! Tento event sa bude odlišovať svojim konceptom, ktorý bude výnimočný; stage dizajnom, ktorý bude neopakovateľný a spolu s jedinečným promom vytvorí silný feeling, ktorý je z toho všetkého úplne najdôležitejší!“ Dodáva manažérka eventovej agentúry Royal Event.

Na koncerte sa predstavia popredné mená slovenskej a českej rapovej scény a to Separ, Ektor, Strapo a Čis T. Do lineupu bude doplnený aj zahraničný hosť, ktorý perfektne zapadne do konceptu celého eventu. Okrem iného sa na koncerte predstavia aj zástupcovia elementov hip hopu ako sú tanečníci, dj-i, beatboxer a iní.

Zdroj: Royal Event

A teraz k veci. O tom že, koncert Royal Rap sa bude vymykať niečomu bežnému svedčí aj videosingel Royal, ktorý má slúžiť ako pozvánka a teda aj jeden z hlavných komunikačných kanálov marketingu pre samotný event. O tom, že sa to naozaj podarilo hovoria samotné reakcie fanúšikov, ktorý zo singlu doslova šalejú, zdieľajú ho na svojich sociálny sieťach a už sa nevedia dočkať, kedy si ho budú môcť vypočuť naživo.

Videoklip viac ako týždeň kraľoval kategórii Trendy na YouTube a po dvoch týždňoch sa teší svojmu veľkému úspechu, pretože prekročil 1 milión zhliadnutí a teda sa z neho stala miliónová pozvánka.

Vstupenky na Royal Rap nájdete na

Zdroj: Royal Event

- reklamná správa -