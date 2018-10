Aféry v histórii alebo história afér v Peterhofe.

Problémy v manželstve, neznesiteľné vzťahy so svokrou, neschopný manžel, nevery a ambície či manipulácie pre získanie moci, spájajú niekoľko generácií ruských panovníkov a vrcholia obdobím Kataríny Veľkej. Celý príbeh môžete teraz atraktívne spoznať a pochopiť v SNM – Historickom múzeu na Bratislavskom hrade, kde sa od 19. októbra 2018 až do konca marca 2019 bude odohrávať takmer naživo aj s autentickými a historicky vzácnymi kulisami v podobe reálnych exponátov privezených priamo z Ruska.

Peterhof je často označovaný za ruský Versailles a rovnako sa v ňom odohrali príbehy plné zákulisných hier, intríg a taktických manévrov zložitejších ako celé vojnové stratégie. V Peterhofe sa koncentrovala moc, zábava ale aj pokrok, ktoré určovali ako bude vyzerať Rusko. Na začiatku príbehu bol Peter I., vďaka ktorému Peterhof vznikol. Na konci panovníčka Katarína II., ktorej životný štýl bol veľmi vzdialený od zdržanlivosti, konzervatívnosti a nudy ako by si mohol niekto myslieť. Ak by žila dnes, patrili by jej titulky všetkých bulvárnych magazínov a aj dnešné zlatokopky by sa mali čo od nej učiť. Nikdy sa nesnažila tajiť množstvo svojich milencov, ktorých využívala na svoje politické ciele, vždy však dbala na to, aby jej rozhodnutia boli v prospech krajiny. To, že sa stala manželkou slaboduchého manžela Petra III., že musela strpieť despotickú tetu a žila v absolútnom nezáujme o jej osobu zo strany manžela, bravúrne využila na vzdelávanie sa a vytvorenie situácie, vďaka ktorej sa zbavila svojho muža a zároveň sa stala ruskou vladárkou. Jej milostnému príbehu s Potemkinom sa nevyrovnajú ani vzťahy známe z histórie ako Kleopatra a Antonius, Mária Antoinetta a Ľudovít XVI. či Jozefína a Napoleon.

Zdroj: SNM

Katarína Veľká bola výnimočná žena, ktorá svojou inteligenciou a silou dokázala vládnuť obrovskej krajine lepšie ako mnohí vladári pred ňou a aj po nej. Bola ale hlavne žena plná citu, lásky a obdivu k milovanému mužovi. Časť jej osobnosti môžete spoznať na jedinečnej výstave na Bratislavskom hrade. Výstava zaujme nie len príbehom Peterhofu, ale aj vzácnymi historickými exponátmi, ktoré prekvapia nadčasovosťou a dokážu, že už v 18. storočí vedci dokázali pracovať napríklad s 2D zobrazením objektov. Znie to až neuveriteľne, ale naozaj sa na výstave nachádza aj takáto lahôdka. Dokonca sa dozviete, že elita toho obdobia sa zabávala na technicky veľmi zložitej a adrenalínovej „horskej dráhe“, ktorá spôsobovala nadšenie miešané so strachom u zahraničných hostí Peterhofu. Život v Peterhofe stojí za spoznanie a je zaujímavou sondou do ruskej histórie, v ktorej nachádzame množstvo paralel a súvislostí aj s históriou nášho regiónu, keď u nás panovala silná žena Habsburgovcov Mária Terézia.

Výstava Zlatý vek Peterhofu – od Petra I. po Katarínu II. je pre každého a nie je vôbec podstatné, či viete, v ktorom storočí vládol Peter I, Peter II, či Peter III. a ktorú Katarínu mal za ženu. Toho sú plné encyklopédie a aj internet. Na Bratislavskom hrade ale nájdete všetko o čom v učebniciach nepíšu a čo vás bude skutočne zaujímať.

