Nenechajte sa limitovať financiami a doprajte si bývanie snov

Splňte si svoje predstavy o bývaní v štýlovom byte alebo útulnom dome, po ktorom ste vždy túžili. S financovaním rekonštrukcie od ČSOB v závislosti od výšky a typu úveru máte zmenu k lepšiemu na dosah ruky. Navyše do konca novembra 2018 máte jedinečnú možnosť poradenstva pri financovaní a riešení rekonštrukcie kúpeľne a kuchyne.

Túžite po novom bývaní, ale predzariadené priestory vám nič nehovoria a svoj príbytok si chcete zariadiť podľa vašich predstáv? Alebo si váš domov zaslúži osviežiť aktuálnymi trendami v bývaní? Bohatá ponuka v predajniach v kombinácii s nekonečnou inšpiráciou na internete môže zútulňovanie vašich domácností poriadne skomplikovať, až sa môžete dostať do situácie, kedy predstavy prevýšia vopred stanovený rozpočet.

Ak nie ste ochotný vzdať sa sna o rustikálnom stolíku, mramorovom obklade v kúpeľni alebo predzáhradke, pravdepodobne začnete hľadať finančné zdroje, ktoré by vaše predstavy o dokonalom bývaní pretvorili do reálnej podoby. V ČSOB máte okrem financovania nového bývania možnosť získať prostriedky na rekonštrukciu, modernizáciu alebo zariadenie vášho domova. Okrem komfortu a spokojnosti s vlastným bývaním rekonštrukciou získate aj zvýšenie hodnoty nehnuteľnosti, čo sa neskôr môže ukázať ako strategická investícia. Zdroj: ČSOB

Možno plánujete zútulniť svoje bývanie novým zariadením s rozpočtom do 10 000 €. Využite spotrebný úver, ktorý pohodlne vybavíte aj cez aplikáciu ČSOB SmartBanking a peniaze máte okamžite k dispozícii na účte. Ak zvažujete náročnejšie stavebné úpravy – napríklad kúpeľne alebo kuchyne, vhodnejší je úver na rekonštrukciu do výšky 35 000 €. Nízke splátky vďaka splatnosti až do 15 rokov váš rozpočet príliš nezaťažia. Hypotéka je vhodná až pre náročné rekonštrukcie s rozpočtom nad 35 000 eur.

Zvýšte komfort svojho domova a urobte prvý krok k naplneniu predstáv o dokonalom bývaní. Iba ČSOB vám ponúka jedinečnú možnosť poradenstva pri financovaní a riešení rekonštrukcie vašej kúpeľne a kuchyne v spolupráci so SIKO kúpeľne & kuchyne. Ak sa rozhodnete pre úver od ČSOB, budete mať možnosť získať poukážku v hodnote 300 € do tejto predajne.

Podrobnejšie informácie o možnostiach financovania rekonštrukcie sa dozviete v ktorejkoľvek pobočke ČSOB alebo na www.csob.sk.

-reklamná správa-