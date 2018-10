Konečne výnimočný trik na chudnutie, ktorý naozaj funguje!

– Aké boli vaše predchádzajúce skúsenosti s chudnutím?

– Každé moje predchádzajúce odhodlanie schudnúť bolo neúspešné a veľmi rýchlo skončilo, pretože pokúšať sa jesť menej skrátka nefunguje. A tie výhovorky, ako „Dnes by som sa na to mohla vykašľať. Ale len dnes“, mi vydržali až do ďalšieho predsavzatia schudnúť. Je to ako nekonečný príbeh (smiech).

– Čo vás tento raz motivovalo schudnúť?

– Blížil sa termín stretávky zo školy a nechcela som tam vyzerať takto. Skutočne som sa chcela cítiť a vyzerať dobre na stretávke so spolužiakmi, ktorých som nevidela desať rokov. Preto som potrebovala rýchlo schudnúť nadbytočné kilogramy a dostať sa do formy.

– Ako ste sa dozvedeli o Štokholmskej diéte?

– Moja známa práve dokončila sedemdňový kurz Štokholmskej diéty a jej výsledky boli prekvapivo dobré! Na internete som tiež našla veľa inšpiratívnych príbehov a dobrej spätnej väzby. Napriek môjmu zarytému skepticizmu som sa rozhodla, že to skúsim. Moje rozhodnutie a výber navyše podporili aj všetci moji blízki!

– Ako vám fungovalo dodržiavanie diéty?

– S diétou som začala pár dní po získaní plánu. Výživoví poradcovia Štokholmskej diéty mi pripravili výživový plán prispôsobený presne pre mňa a ja som ho len musela dodržiavať. Bola som prekvapená, aké jednoduché bolo dodržiavať jedálniček. Ukázalo sa, že všetky produkty boli jednoducho dostupné. Každý deň som sa vážila. Keď som sa postavila na váhu, cítila som sa ako v siedmom nebi. Môj šatník s nadrozmernými veľkosťami čoskoro nahradili krásne šaty a kostýmy šité na mieru. Celkovo som schudla 16 kilogramov. Keby sa ma teraz niekto spýtal, či to za to stálo, povedala by som toto: Už nikdy nechcem vyzerať a cítiť sa tak ako predtým.

– Odporučili by ste Štokholmskú diétu ďalším?

– Ak nechcete počítať kalórie alebo hladovať, rozhodne odporúčam Štokholmskú diétu. Nečakajte na ten správny deň, pretože ten ešte dlho nemusí prísť. Dôležité je viac to neodkladať a prihlásiť sa do programu hneď teraz!

