Ako sa Kristína Tormová „obula“ do dievčenských topánok

Kristína: Moja kolekcia detskej obuvi PROTETIKA Kids je inšpirovaná predovšetkým tým, že som mama dvoch dámičiek, ktorým preveľmi záleží na tom, čo majú oblečené a obuté. Väčšinou ich outfitom nerozumiem, ale páčia sa mi aj také :-) a teším sa, že občas obliekajú aj mňa. To cirkusantstvo ich matky sa nezaprie (smiech). Keď som dostala ponuku z PROTETIKY vymyslieť farebné kombinácie na dievčenské topánočky, až mnou prešla vlna šťastia. Topánočkysú na štýl „taká-taká“. Tak sa u nás doma nosia topánky, keďže dievky sú dvojičky a majú rovnako veľké nohy. Nakúpime vždy dva páry topánok rovnakej veľkosti, no každý inej farby a premiešame ich. Potom má každá v páre „jednu takú“ a „druhú takú“:-). Chcela som tento prvok originality dopriať aj jedináčikom. Takže mašle na topánočkách – jedna žltá a druhá ružová, tvoria jeden originálny pár.

Zdroj: PROTETIKA Kids

A druhé topánočky KRISTÍNA Purple sú skrátka „dievčenské“ topánočky. Napriek tomu, že som ružovú dievkam nikdy ani len neukázala, fičia si na nej. A veru ma už aj trochu namotali – uvedomila som si minule pozerajúc do skrine. A tak ružovú považujem za základnú dievčenskú farbu.

Pre koho si vytvorila túto kolekciu a na akú príležitosť ju odporúčaš nosiť?

Kristína: Čo sa týka topánočiek KRISTÍNA Purple, tam som stavila na ružovosť. No nie úplne bežnú. Trochu iné tóny, než má barbina. Sú aj pekné odtiene ružovej. Zároveň som chcela nadviazať na farby, ktoré PROTETIKA najčastejšie používa pri dievčenských topánkach. No aby som tieto naše „dievčenské“ vyčlenila, vymyslela som dozadu žltú mašľu. Dáva topánkam šmrnc a jedinečnosť a mama si môže vydýchnuť: „nie sú až také ružové“. Aj dievky sú spokojné, pretože pre ne je krása skrátka ružová. A ja nie som mama, ktorá im tlačí svoje farby. Mne sa páči, že vedia, čo je pre ne pekné, a budem ich v tom podporovať.

Zdroj: PROTETIKA Kids

Pri topánočkách KRISTÍNA Grey som si „ulietla“ skôr na svojich „krásach“. Vždy mi chýbala jednoduchá topánka jednej farby, bez zbytočných ozdôbok a špekulácií. A zároveň so srdcom cirkusantky som do takejto jednoduchej čistej topánky chcela pretaviť niečo nezvyčajné. A preto mašle. Jednoduché, no na každej topánke v páre inej farby. Jednoduché, no hravé a veselé. Zdroj: PROTETIKA Kids

Ako sa ti robilo pre PROTETIKU a prečo práve táto značka?

Kristína: Pre PROTETIKU sa mi robilo výborne, pretože za tie roky, čo od nich nakupujeme topánočky, sa už „poznáme“ so všetkými, ktorých v predajni môžete stretnúť. Keďže nám bolo ortopédom jasne povedané, že treba nosiť topánky s podporou klenby, inde sme nekupovali. Áno, také tie príležitostné topky, samozrejme, že áno, ale základ obuvi dievok tvorila vždy PROTETIKA. Hlavne sú to topánky nesmierne kvalitné, čo je pri hyperaktívnych zvedavých deťoch dôležité. Keď som dostala ponuku vymyslieť farebný dizajn, nebolo nad čím rozmýšľať. Som naozaj silná „brand beliverka“, čiže spolupracujem len so značkami, ktorým naozaj verím, a ktoré mám rada, takže sa teším, že nás takto farebný vesmír spojil.

