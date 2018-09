Práca v IKEA? Aké je to v skutočnosti?

Prečo si sa rozhodla pre prácu v IKEA?

V minulosti som pracovala v rôznych obchodných spoločnostiach. O práci v IKEA som veľa počula. Medzi známymi sa povrávalo, že IKEA je dobrý zamestnávateľ, ale že si ľudí veľmi vyberajú a hocikoho medzi seba nepustia. Pre mňa to bolo ako dostať sa do VIP klubu. Prihlásila som sa pred 4 rokmi na pozíciu Cash line manažéra, teda človeka, ktorý má na starosti pokladne. Toto som robila aj v predošlej firme.

Ako si spomínaš na pracovný pohovor?

Bola to skôr zaujímavá skúsenosť. Nenápadným spôsobom sa snažili zistiť aký som človek, ako reagujem na rôzne situácie. Prečítať si životopis je jednoduché, ale z tohto pohovoru som mala pocit, že sa naozaj zaujímali o moju osobu. Najskôr ma to zaskočilo, ale potom som sa uvoľnila a snažila som sa reagovať úplne prirodzene. A prijali ma.

V čom je práca v IKEA iná?

Keďže som robila v obchode aj predtým, tak môžem povedať, že náplň práce je všade podobná, takmer identická. Je to hlavne práca so zákazníkmi, či už pri pokladniach alebo na predajnej ploche. Čo ale vidím ako odlišnosť a veľké plus zároveň je, že si v IKEA všetci tykáme. Aj riaditeľovi, a to je super! Pre mňa je totiž veľmi dôležitá rodinná atmosféra na pracovisku a dobré vzťahy s kolegami. To nie je všade štandardom.

Čo ťa na tvojej práci baví?

To, že ľudia majú IKEA radi. Baví ma, keď príde zákazník k pokladni a vidím, ako sa teší zo svojho nákupu. Je zaujímavé vidieť, ako si ľudia vyhľadajú a nakombinujú veci do svojich domácností. A sú to aj všetky tie švédske názvy výrobkov. Priznám sa, zo začiatku bolo dosť náročné zapamätať si tie divné slová, no teraz už s kolegami medzi sebou komunikujeme v tomto zvláštnom jazyku, a je to zábava.

Keďže mám rada pekné veci, páčia sa mi aj priestory, ktoré sú určené pre zamestnancov. Pravidelne sa obmieňajú. Jeden deň máte míting v kvetinkovej zasadačke, na druhý deň už sedíme v kockovanej. Pre niekoho sú to možno nepodstatné veci, ale mne to vždy zlepší náladu. V neposlednom rade je to aj naša kantína. Máme zabezpečené jedlo na raňajky, obedy aj večere. Každý deň si môžeme na obed vybrať z 3 druhov teplých jedál. Takže nemusím doma riešiť, kde a čo budem cez deň jesť.

Komu by si odporučila prácu v pokladni?

Často sa pri pohovoroch pýtam ľudí, prečo sa hlásia na miesto pokladníka. Odpoveď je zvyčajne rovnaká – lebo chcem mať čistú hlavu. Pre mnohých je to určitá forma relaxu. Aj preto je v pokladni zamestnaných toľko študentov. V škole sa učia, sedia na stoličke, tak potrebujú zmenu. Práca v pokladni v IKEA nie je sedavá, človek sa hýbe. Preto je pre nich tento „job“ zaujímavý a uprednostňujú ho napríklad pred administratívnou, ktorá sa viac podobá škole. Veľa študentov u nás začínalo pracovať v pokladni, mnohí nastúpili v prvom ročníku a vydržali až do piateho. Je to práca vhodná pre všetky vekové kategórie a pre ľudí s rôznym stupňom vzdelania. Máme aj také prípady, kedy ľudia nechali vysokú školu a ostali u nás pracovať. Z oddelenia pokladní sa neskôr presunuli na iné oddelenie, zväčša ako predavači a potom ako jeho vedúci. Pokladne sú ako také štartovacie oddelenie. :)

Na záver - Čo ti napadne ako prvé, keď sa povie „práca v IKEA“?

Stále je tam čo objavovať! A to ma na tom veľmi baví. Pracovať u nás znamená, že si súčasťou inšpiratívneho a dynamického pracovného prostredia. Moji kolegovia sú rôznorodí, praktickí a úprimní ľudia, ktorí majú radi bytové zariaďovanie. Naša firemná kultúra sa zakladá na spolupatričnosti, pokore, otvorenosti, nadšení a humore. Vládne u nás pozitívny tímový duch. Radi preto medzi sebou privítame každého, kto má rovnaké hodnoty a pozitívny pohľad na život a prácu ako my.

