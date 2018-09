Medzinárodne oceňovaný škótsky stand-up komik DANIEL SLOSS sa po roku vracia na Slovensko s novou show X!

X je nová, skvelá, desiata sólová show Daniela Slossa

Stand-up vystúpenie plné irónie, inteligencie, humoru i skvelej práce s publikom, aká sa na slovensku často nevidí. Fresh prístup, brilantné postrehy aj angličtina Daniela Slossa vás dostanú!

Špeciálnym hosťom show je Danielov dlhoročný priateľ, skvelý anglický stand-up komik Kai Humphries.

Ohlasy na Danielovu show z celého sveta

"Sloss je jednoducho svetová trieda ... Nádejný a nehanebný ... veselý ... inteligentne a ironicky rozpráva o pokrytectve človeka" (Herald Sun, Austrália)

"Zábavné, inteligentné a očarujúce" (Edinburgh Evening News)

"Brutálny pozorovací humor" (Time Out, New York)

"Úžasné… i desivé… obrovské výbuchy smiechu… zlatý klinec festivalu" The Australia Times

Daniel Sloss vystúpi 16.10. v bratislavskej športovej hale Hangair, vstupenky nájdete na

