Päť krokov k zdravým kĺbom a udržaniu kondície čo najdlhšie

Hýbte sa

Pravidelný pohyb má preukázaný priaznivý vplyv na kĺby. Samozrejme ale platí, že nič sa nesmie preháňať – nárazové zaťaženie, ako napr. pri squashi, tenise či volejbale, zvyšuje opotrebenie chrupavky. Primeraná aktívna záťaž ale naopak pomáha udržať normálny metabolizmus a funkciu kĺbových chrupaviek. Medzi najčastejšie odporúčané telesné aktivity patrí jazda na bicykli, plávanie, cvičenie vo vode a ako inak: chôdza.

Kilá dole

Udržiavajte si primeranú telesnú hmotnosť. Každé kilo navyše zbytočne zaťažuje nielen vaše kĺby, ale aj celý organizmus. Znížením hmotnosti už o 5 kg prospejete svojmu zdraviu. Ak máte nadváhu alebo trpíte obezitou, znižujte svoju hmotnosť pod dohľadom lekára.

Jedzte pestrú stravu

Kĺbom prospievajú predovšetkým nenasýtené mastné kyseliny (Omega 3), vápnik, magnézium a stopové prvky ako mangán, meď a vitamín C. Do svojho jedálnička zaraďte potraviny, ktoré tieto látky obsahujú. Nezabúdajte tiež vypiť dostatočné množstvo tekutín.

Doprajte kĺbom výživu

Ak už ťažkosti s kĺbmi občas zaznamenávate, doprajte im intenzívnejšiu kĺbovú výživu, ktorá obsahuje základné stavebné zložky kĺbovej chrupavky a spojivových tkanív: glukozamín sulfát, chondroitín sulfát a kolagén typu II (napr. výživový doplnok Proenzi Intensive). A že sa vaše kĺby ešte neozývajú? Obráťte to vo svoj prospech a začnite sa o svoje kĺby starať včas so základnou kĺbovou výživou (napr. výživový doplnok Proenzi ArthroStop Rapid Plus).

Výživový doplnok Zdroj: Shutterstock

Buďte k sebe pozorní

Snažte sa predchádzať aj drobným zraneniam. Pokiaľ už k nejakému úrazu dôjde, zvoľte vhodnú liečbu. Na trhu sú dostupné liečivé prípravky, ktoré zaistia presne cielenú liečbu bolesti pohybového aparátu, alebo gély na lokálnu aplikáciu, ktoré sú vhodné pri poranení mäkkých tkanív. V každom prípade by súčasťou liečby mala byť aj rehabilitácia či fyzioterapia, rovnako ako adekvátna dlhodobá a kompletná kĺbová výživa.

Výživový doplnok Zdroj: Shutterstock

- reklamná správa -