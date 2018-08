Päť tipov pre perfektný dekolt

Že niečo robíme celý život, ešte neznamená, že to robíme dobre. Príkladom je výber podprsenky. Prieskum ukázal, že aj keď je nedeliteľnou súčasťou ženského outfitu už od 15.storočia, nosí aj dnes 80 % žien nesprávnu veľkosť podprsenky. Nepatríte medzi ne tiež? Prinášame vám 5 tipov, ako dodať dekoltu správny tvar aj sex-appeal.

Začnite strihom a veľkosťou

Ponuku podprseniek tvorí široká paleta strihov. Nie každý je ale vhodný pre konkrétnu postavu. Tvar košíčkov, šírka ramienok alebo umiestnenie kostíc - to je len krátky zoznam parametrov, ktoré je potrebné brať do úvahy. A potom už spomínaná veľkosť. Že je toho priveľa? Riešenie je jednoduché! Aplikácia Radca pre výber veľkosti vás v niekoľkých krokoch prevedie meraním, odporučí správnu veľkosť aj vhodné strihy podprseniek. Zadarmo, jednoducho a za pár minút. Vyskúšajte!



Zdroj: Astratex

Nebojte sa experimentovať

Podprsenky v klasických strihoch sú stále neoddeliteľnou súčasťou každého bielizníka. Tvoria základ, ktorý sa hodí pod väčšinu outfitov. Prečo ale neskúsiť niečo nezvyčajné? Napríklad podprsenku v strihu bardot, ktorá pôvabne zaguľatí prsia. A to aj bez vypchávok. Z ponuky „bardotiek“ nás zaujala podprsenka Elizabeth. Má jemné čipkované zdobenie a dva farebné varianty. Má pôvab parížskej módy, ale aj nespútanosť šesťdesiatych rokov, z ktorých vychádza. Je jednoducho úchvatná!

Pozrite si viac

Zdroj: Astratex

Bestsellery. Obľúbené nie sú náhodou!

Pokiaľ patríte medzi ženy, ktoré uprednostňujú istotu pred experimentami, stavte na bestsellery. Obchody so spodnou bielizňou ich v ponuke mávajú hneď niekoľko. Vyskúšali ich stovky žien a ich spokojnosť je zárukou aj pre vás. My sme vybrali podprsenku Maia 4D, ktorá patrí medzi najpredávanejšie (obľúbili si ju ženy na Slovensku, v Česku, Maďarsku, ale aj v Poľsku a Rakúsku). Hladké košíčky zo špeciálneho materiálu sa prispôsobia tvaru tela. Vďaka zamatovo jemnému povrchu sa hodí aj najjemnejšie šaty. Vo variante Lace zdobí vysoký stred podprsenky jemná čipka. Vyskúšajte ju tiež – Maia vás nesklame.

Pozrite si viac

Zdroj: Astratex

Plné tvary. Menej môže byť viac

Push-up podprsenky pozná asi každý. Ženy, ku ktorým bola príroda štedrá, by ale ocenili skôr opačný efekt. Že taká bielizeň neexistuje? Omyl. Podprsenka Fern Soft opticky zmenší prsia až o dve veľkosti. Je nevystužená, má úchvatný čipkovaný vzor a prepracované detaily. Samozrejmosťou sú všité kostice a široké bočné diely pre celodenné pohodlie a dokonalú oporu. V ponuke kvalitných obchodov so spodnou bielizňou nájdete viacero podprseniek so zmenšujúcim efektom. Fern Soft je ich viac než dôstojný zástupca.

Pozrite si viac

Zdroj: Astratex

Biela čipka. Najjemnejšia bodka na záver

Krehkosť patrí medzi najpôvabnejšie elementy ženskosti a mužov priťahuje magnetickou silou. Prečo ju nezdôrazniť jemnou bielizňou? Vystuženú podprsenku Anette zdobí výšivka so vzorom kvetov ruží, okraje košíčkov spestrujú čipkované vlnky. A k tomu všetkému košíčky so švom v tvare „T“ neodolateľne zaguľacujú poprsie. Podprsenka Anette bez výstrednosti perfektne podtrhuje prirodzený sex-appeal. Presvedčte sa!

Pozrite si viac

