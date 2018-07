Na Šíravu prichádza legendárna Ibiza Párty

Ibiza Párty je dominantna šíravy cca od roku 2002 a tento rok sľubuje opäť inovatívne zmeny.



Hneď prvou bola kampaň, ktorá trvala zhruba desať mesiacov a intenzívne sa na nej pracovalo. Na sociálnych sieťach svietia vysoké čísla predpokladanej návštevnosti, preto si myslíme, že účasť môže dosiahnuť aj historicky najlepší zápis v tejto prevádzke., prerobené a novépriestory to je len jedno z lákadiel na párty roka 2018. Organizátori tento rok vsadili na slovenské mená, pretože generácia slovenských DJs ma obrovskú podporu u domáceho publika. Motel Kamenec chce aj týmto krokom podporovať, to najlepšie čo na Slovensku máme. Počas dvoch dní sa predstaví viac ako. Novinkou je premiéra troch DJov reprezentujúcich. Špeciálny piatkový Ritual stage na terase pri vode bude hostiť trojica umelcov

Zdroj: predpredaj.sk

Celý víkend hlavný stage ohlasuje novú technickú výstavbu, ktorú sme doposiaľ nevideli a k tomu prináleží aj line up. Hlavnou hviezdou prvého večera bude najlepší a najžiadanejší DJ na Slovenku, EKG, ktorý oznámi svoj špeciálny set. Dopĺňať ho bude rezident a miláčik východniarskeho publika Robin. Jeho vystúpenie bude doplnené perkusiami, vodnými bubnami a bicími nástrojmi v podaní Bongomana Elizza.

Celý večer otvorí ostrieľaný košický DJ A-Z Best.

V sobotu sa môžete tešiť na hlavnú hviezdu Milana Lieskovského.

Košičan Mike Saxi bude svojimi housovými rytmami robiť skvelý warm up a otvorenie bude patriť rezidentovi clubu Ministry Of Fun Anndymu. Finále Ibizy bude patriť tradične DJ EKG.



Chill out je ďalšia novinka, ktorú organizátori pripravujú. Pri vode budete počuť 28.7 domáce zastúpenie východniarských DJs. Umelci Toffy, Marko Mazág, Beisi a Krono nadelia rozmanité esencie house music.

Zdroj: predpredaj.sk

Tohtoročná Ibiza ponúka aj kampaň v podaní denných warm up party na RedBull aute. Tri dni pred hlavnou party budete môcť vidieť hostesky s letákmi, hrajúcich DJs v mestách Poprad, Košice a Snina. Motel Kamenec skúša posúvať level aj organizačne. Ibiza party je naozaj legenda a preto treba kúpiť lístky, čo najskôr.

Vstupenky nájdete na

Toto bude jednoducho zážitok.

- reklamná správa -