Tajné zbrane mužov, ktoré dostanú každú ženu

Niektorí muži majú prirodzený talent na to, ako zaujať ženu. Alebo v tom bude predsa len niečo iné?

Nemusíte hľadať náročné cestičky k tomu, aby ste dosiahli svoj vytúžený cieľ. Aby ste zlepšili svoje schopnosti, zaujali a zbalili ženu svojich snov, prinášame vám pár osvedčených tipov.

Naučte sa variť vaše obľúbené jedlo

Ženám sa páčia muži, ktorí to vedia v kuchyni. Predstava, že by dokázal prekvapiť vlastnoručne pripravenou večerou alebo si poklebetia o spôsobe prípravy je nesmierne príťažlivá. Hoci stať sa skvelým kuchárom chvíľu trvá (s výnimkou prirodzených talentov), zvládnutie jedného či dvoch jedál nezaberie toľko času.

Zaujmite otázkami

Ženy, ktoré vás zaujímajú, sú zväčša zvyknuté na otázky rovnakého typu: Odkiaľ ste? Čo robíte (zamestnanie)? Nimi nikoho neohromíte. Ak sa však naučíte správne pýtať a prinútite ženu premýšľať, bude pre ňu konverzácia zaujímavá a nezabudnuteľná. Napr.: Kedy ste sa naposledy schuti zasmiali a z akého dôvodu? Alebo. Keby ste mohli byť na ktoromkoľvek mieste na zemi, ktoré by to bolo? (a prečo práve tam?).

Istá je jedna vec: ženy majú rady mužov, ktorí ich počúvajú a umožnia im hovoriť o sebe zaujímavé veci. Pokúste sa, aby ju odpovedala z jej emocionálnej stránky a nie logickej. Keď “prinútite” ženu, aby vyjadrila svoje pocity vzťahujúce sa k určitej veci, stanete sa nezabudnuteľnými aj vy sami. Navyše, bude sa cítiť polichotená záujmom o svoju osobu.

Buďte vždy pripravený

Znie to ako heslo pionierov, ale pod týmto heslom by ste mali chápať jeho hlbšiu súvislosť. Buďte vždy pripravený podať kvalitný výkon v posteli, bez ohľadu na to aký náročný deň máte za sebou. Obtiažne? Pomôžte si vo forme prírodných tabletiek na erekciu. 80% mužov vraj odporúča značku ZEREX. Obsahujú vysoko koncentrované zložky prírodných afrodiziák a dôležitých aminokyselín, ktoré podporia libido, dopomôžu k pevnej erekcii a môžu predĺžiť aj vašu výdrž. Žiadna žena totiž nemá záujem o chlapa s prezývkou “rýchlik”.

Staňte sa nezabudnuteľnými aj vďaka omámeniu jej zmyslov

Voňať žene je jedným z dôležitých spôsobov, ako zaujať ženu alebo udržať jej záujem. Výrazná vôňa môže byť pre ňu mimoriadne povzbudzujúca. Ak máte takú, ktorú si “zapamätá ako vašu”, vždy, keď ju bude cítiť, spomenie si na vás. Dbajte preto na čistotu tela a výber vône, do akej zahalíte svoje telo. Príťažlivosť u žien podporíte napríklad afrodiziakálnym parfumom.

Nezabúdajte na vlastné záujmy

Zbierať zážitky a tráviť čas podľa svojho uváženia o vás vypovedá, že ste jedinečná osobnosť, máte vlastný život a občas dokážete byť “nedostupný”. Muži, ktorí sú vždy k dispozícií, nevzbudzujú v žene zvedavosť (čo asi teraz robí? kde je? a s kým?). Nesnažte sa byť s ňou každú jednu chvíľu a zachovajte okolo seba trochu tajomna. Udržíte si tak svoju vlastnú identitu a budete mať aj zaujímavé témy, o ktorých sa (možno) budete chcieť rozprávať.

