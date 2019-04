Britský minister nechce na nič čakať: Dvere túži zabuchnúť čo najskôr

LONDÝN - Britský minister pre brexit Steve Barclay v stredu vyhlásil, že nechce, aby bol odchod Británie z Európskej únie odložený až o jeden rok. Naznačil však, že takýto odklad by prijal v prípade, keby bol dostatočne flexibilný na to, aby umožnil skorší odchod.

"Nechcem vidieť odklad (odchodu z EÚ) až o rok," povedal Barclay v rozhovore pre rozhlasové vysielanie stanice BBC. "Nechcem vidieť dlhý odklad," skonštatoval ďalej minister. Pripustil, že pre Britániu je však kľúčové mať možnosť opustiť Európsku úniu, hneď ako dohodu o podmienkach tzv. brexitu schváli britský parlament.

Na margo rozhovorov s opozičnou Labouristickou stranou Barclay uviedol, že snaha zostať v trvalej colnej únii s EÚ nie je dobrou cestou smerom k pokroku. Minister potvrdil, že rozhovory britskej vlády s labouristami budú pokračovať vo štvrtok.

Zdroj: SITA/AP/Kirsty Wigglesworth

Európski lídri v stredu na mimoriadnom summite EÚ buď zvážia žiadosť Británie o odklad brexitu do 30. júna, alebo prerokujú na poslednú chvíľu prípravy na brexit bez dohody. V prípade, že EÚ nebude súhlasiť so žiadosťou premiérky Theresy Mayovej o ďalší odklad termínu brexitu, Británia by mala EÚ opustiť v piatok 12. apríla.

Predseda Európskej rady Donald Tusk v utorok rozposlal premiérom a prezidentom 27 krajín EÚ tradičný predsummitový list, v ktorom zopakoval svoj "alternatívny návrh", aby bola Únia "flexibilná" a poskytla Londýnu viac času - až jeden rok - na vyriešenie interných politických problémov, ktoré bránia prijatiu dohody o brexite.