Žiadne naťahovanie: Summit EÚ o brexite sa uskutoční, Španielsko ho podporí

Hovorca predsedu Európskej rady Donalda Tuska v sobotu tvítoval, že Tusk telefonoval so španielskym premiérom Pedrom Sánchezom a summit je "o niečo bližšie" k svojmu uskutočneniu podľa plánu. Uzatvorenie sporu ohľadne Gibraltáru následne pre médiá potvrdil samotný Sánchez, informovala spravodajská televízia Sky News.

Zdroj: SITA/AP Photo/Paul White

Predseda Tusk medzičasom partnerom z EÚ zaslal pozývací list na mimoriadny summit Európskej únie o texte dohody o brexite, ktorú 14. novembra schválila britská vláda, obsahujúci program a agendu nedeľňajšieho rokovania. Tusk hlavám štátov a vlád európskej dvadsaťsedmičky odporúčal, aby v nedeľu dohodu o brexite vyjednanú s Londýnom prijali. "Niekto nemá dôvod byť šťastný. Minimálne je to však rozhodujúci čas, EÚ27 prešla testom jednoty a solidarity," uviedol Tusk v liste.

Španielsko dohodu s Britániou o brexite podporí

Španielsky premiér Petro Sánchez v sobotu potvrdil, že jeho krajina podporí dohodu Európskej únie (EÚ) s Britániou o podmienkach brexitu po tom, ako sa mu podarilo s predstaviteľmi Únie a Londýna urovnať spor v súvislosti s Gibraltárom. Informovala o tom agentúra AFP. Dodala, že išlo o poslednú prekážku pred nedeľňajším mimoriadnym summitom EÚ v Bruseli, na ktorom majú premiéri a prezidenti krajín EÚ potvrdiť dohodu o vystúpení Británie z Únie.

Sánchez v piatok varoval, že pokiaľ Londýn nebude Španielsku garantovať právo veta pri rozhodovaní o budúcom štatúte Gibraltáru, nedeľňajší mimoriadny summit by mohol bojkotovať. Na dosiahnutí dohody so Španielskom pracovali vyjednávači zainteresovaných strán od piatka do soboty popoludnia. Španielskej vláde napokon Brusel i Londýn podľa Sáncheza vyhoveli. "Práve som španielskemu kráľovi oznámil, že máme dohodu o Gibraltáre," vyhlásil Sánchez v televíznom vystúpení s tým, že zasadnutie Európskej rady sa v nedeľu uskutoční. "EÚ a Spojené kráľovstvo požiadavky Španielska akceptovali. Španielsko... bude hlasovať za brexit."