BRATISLAVA - BRATISLAVA – Kto by chcel ísť na nákupy alebo do múzea v Londýne, nemal by si cestu plánovať na koniec marca. Pretože 29. marca 2019 čaká Veľkú Britániu brexit. Kvôli nejasnej politickej situácii v krajine nie je vylúčené ani chaotické vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie (EÚ) bez akejkoľvek zmluvy. Malo by to drastické následky pre milióny obyvateľov EÚ na oboch stranách kanálu La Manche.