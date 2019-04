Nemecko mohlo vrátiť len zlomok žiadateľov o azyl: Sedemtisíc migrantov si mädlí ruky

Ako uvádza český portál iDnes, do krajiny, kde sa vyše sedemtisíc žiadateľov o azyl zaregistrovalo naposledy, sa ich minulý rok vrátilo len šesť! Ešte neúspešnejšia bola politika návratu v roku 2017, keď sa do Grécka v rámci repatriácie nevrátil ani jeden migrant. Spolkový úrad pre migráciu a utečencov (BAMF) poslal v roku 2018 Grécku dohromady 7 079 žiadostí o prevzatie utečencov, ktorí do Európskej únie prišli cez túto juhoeurópsku krajinu. V rámci takzvaného dublinského systému by za ich azylový proces malo byť zodpovedné práve Grécko. Tamojšie úrady však vyjadrili pripravenosť prijať len 183 migrantov, čo znamená, že vyše 97 percent nemeckých žiadostí zamietli. Medzi hlavnými dôvodmi boli chýbajúce ubytovacie kapacity alebo absencia dôkazov, že uvedení utečenci skutočne do EÚ prišli cez Grécko.

Ani drvivá väčšina zo 183 migrantov, s ktorých návratom Atény napokon súhlasili, sa však nakoniec do Grécka nevrátila. Za hlavné dôvody v týchto prípadoch Berlín označuje fakt, že sa časť utečencov návratu do Grécka úspešne bránila pred súdmi. Ďalších sa zase nepodarilo nájsť na adrese, na ktorej boli prihlásení. Ostanú v novej vlasti. Zdroj: YouTube Okrem šiestich žiadateľov o azyl, ktorí sa do Grécka vrátili v rámci dublinského systému, spolková republika poslala do prímorskej krajiny na základe zvláštnej dohody aj deväť migrantov, ktorých zadržala na rakúskej hranici.

Napriek týmto číslam vlaňajšia štatistika vykazuje vyššie hodnoty než v predchádzajúcich rokoch. Od roku 2011 Nemecko pre obavy o dodržiavanie ľudských práv do Grécka žiadateľov o azyl vôbec nevracalo a začalo s tým až počas roka 2017. Atény vtedy požiadalo o prevzatie migrantov v 2 312 prípadoch, z ktorých Grécko odsúhlasilo 81. Do krajiny však nakoniec v roku 2017 nijaký utečenec z Nemecka touto cestou nedorazil.